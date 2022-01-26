/675238/موعد-مباراه-مصر-وكوت-ديفوار-بكأس-أمم-أفريقيا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقام مباراة مصر وكوت ديفوار في تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب جابوما.

وكان منتخب مصر صعد كوصيف للمجموعة الرابعة خلف نيجيريا، بينما تصدر كوت ديفوار المجموعة الخامسة أمام الجزائر حامل اللقب.

وتبث المباراة عبر بين سبورتس ماكس 1 وبتعليق علي محمد علي.

محمد صلاح: مينفعش الاستديوهات التحليلية تنتقد بعض لاعبي المنتخب خلال كأس الأمم.. والحكم على أداء اللاعبين في النهاية

أكد محمد صلاح، قائد منتخب مصر أنه غير سعيد بانتقاد الاستوديهات التحليلية للاعبي منتخب مصر خلال بطولة كأس أمم أفريقيا.

وأضاف خلال تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر وكوت ديفوار "في الوقت الحالي أرى في الاستوديهات التحليلية يقوموا بانتقاد عدد من لاعبي منتخب مصر وهذا الأمر غير جيد خلال إقامة البطولة".

وتابع "أنصح المحللين أن يتوقفوا عن الانتقادات ويدعموا اللاعبين وأن يكون هناك تحليل خاص لأداء كل لاعب بعد نهاية البطولة ولكن الأن هناك تأثير من بعض اللاعبين".

كأس أمم أفريقيا

وواصل "هناك لاعبين يشاركوا لأول مرة في البطولة والانتقادات التي تأتي يتأثروا بها، وبالنسبة لي لا أتأثر بهذا الأمر ولكن اللاعبين الصغار لا أحب أن يسمعوا هذه الأحاديث".

وأكمل "لا أتأثر بالضغوطات التي تأتي من أي جانب سواء الجماهيرية أو التحليلية في الاستوديوهات، ويجب تحليل جميع اللاعبين وليس لاعب بعينة".

موعد مباراه مصر وكوت ديفوار

واختتم "لو عاوزين منتخب مصر يفوز بالكأس لابد أن يكون هناك دعم كامل لجميع اللاعبين وليس لاعب واحد فقط".

محمد صلاح ينصح الجماهير: دعموا منتخب مصر وليس الأهلي والزمالك.. وأشعر بالتربص في بعض الأحيان من السوشيال ميديا

تحدث محمد صلاح قائد منتخب مصر، عن مواجهة كوت ديفوار غدا في كأس أمم أفريقيا.

وأضاف خلال تصريحات صحفية قبل مواجهة كوت ديفوار "أتمنى من الجماهير المصرية أن تعود لسابق عهدها والكل الأن يقوم بتشجيع لاعبي الأهلي والزمالك وينتقد كلا منهم الآخر".

وتابع "أتمنى إنهاء حالة الانقسام من جانب جماهير منتخب مصر ونعود مثل السابق ومساندة جميع لاعبي المنتخب والابتعاد عن العواطف، والجميع يحتاج إلى المساندة".

كأس أمم أفريقيا

وواصل "لا توجد أي أزمات بيني وبين لاعبي المنتخب وبالعكس سعيد للغاية معهم واريد نقل الخبرات التي أحصل عليها في أوروبا لهم".

واختتم "أشعر بوجود تربص من جانب البعض من أجل الحديث عن محمد صلاح أو أي لاعب داخل صفوف المنتخب، وعصر السوشيال ميديا صعب للغاية وهناك أحاديث كثيرة يتم نقلها تكون غير صحيحة".