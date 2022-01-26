/675239/هند-صبري-تعلن-موعد-عرض-مسلسل-البحث-عن-علا

كانت الفنانة هند صبري قد أعلنت عن موعد عرض مسلسها الجديد البحث عن علا، والمقرر عرضه على منصة نتفليكس الرقمية، وأعلنت عن بعض التفاصيل فيه، مثل وحدوث تغييرات جذرية لشخصية على عبد الصبور، ولكن مع ثبات جميع المقومات التي جعلت الجمهور يحب مسلسل عايزة أتجوز.

دوت الخليج

هند صبري عن مسلسل البحث عن علا

نشرت الفنانة هند صبري صورة لها من أحدث جلست تصوير، على حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأعلنت من خلالها موعد عرض مسلسل البحث عن علا على منصة نتفلكيس، وكتبت:"جاهزين؟.. البحث عن علا 3 فبراير على نتفليكس"، وأشارة للمنصة، وتفاعل الجمهور مع هذا الخبر بشكل كبير، وعبروا عن فرحتهم بقرب عرض المسلسل من خلال التعليق بقلوبٍ حمراء ووجوه سعيدة، وعلقت لها واحدة من الجهور، وقالت:" اكيد جاهزين"، وعلقت أخرى:"متحمسه عالمسلسل… أصلًا انت دمك عسل ومسلسلاتك بتطرح مواضيع مهمه في المجتمع"، وأضافت بالمني لها بالنجاح:"ربنا يوفقك ويسعدك دنيا واخره ويجعل فيكِ الخير والبركه… احبك في الله".

تصريحات هند صبري عن مسلسل البحث عن علا

أستضافت الإعلامية سارة دندراوي من قبل، الفنانة هند صبري في برنامجها اليومي تفاعل com، على قناة العربية، لتخرج منها العديد من التصريحات عن أعمالها، ووخلال اللقاء خرجنا لكم ببعض من التصريحات التي قالتها هند، وسنعرضها لكم فيما يلي..

- مسلسل البحث عن علا فيه كل المقومات التي أحبها الجمهور، ولكن يتناول قصة مختلفة لتحقيق هدف جديد.

- بعد مرور 12 عام على شخصية علا عبد الصبور، سيناقش البحث عن علا ما تواجه الآن من تحديات جديدة.

- عايزة أتجوز كان هدفه مواجهت الصراع على الزواج، والضغوط التي يخلقها المجتمع عليها.

- مسلسل البحث عن علا يناقش قضايا يواجهها المجتمع العربي في السنوات الأخيرة.

- نحن بحاجة لسرد المزيد من القصص نسائية، ولكن بشكل موضوعي وحقيقي.

- سعدت بدوري كمنتج منفذ في مسلسل البحث عن علا، رغم أنه كان مجهودًا إضافيًا.

- هذا طبيعي في العالم كله، كثيرات من الممثلات في هوليود يعملنا منتجات منفذات.

ترجمة مسلسل البحث عن علا

- سيتم ترجمت مسلسل البحث عن علا إلى أكثر من30 لغة ولهجة، وهذا يلقي علينا مسؤلية كبيرة.

- بترجمة المسلسل سنتمكن من مخطبة العديد من المجتمعات المختلفة.

- سعيدة بالعمل مع نتفليكس، وهم أصحاب فكرة الترجمة لنشر المسلسل.

وبعدها زاد تشوق الجمهور لبدء مسلسل البحث عن علا، وفي أنتظارأعمالًا أكثر من هند صبري.