/675241/وصول-أجهزة-طبية-بقيمة-6-مليون-و550-ألف-جنيه- لمستشفى-سوهاج-الجامعي-الجديد

تابع الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، وصول أجهزة طبية بقيمة 6 مليون و550 ألف جنيه، من هيئة الشراء الموحد لصالح المستشفى الجامعي الجديد، عبارة عن وحدة للتعقيم المركزي، وعدد10 أجهزة رسم قلب، وخزان أكسجين مركزي سعة 10 آلاف لتر، و115 سرير إقامة للمرضى ضمن التجهيزات النهائية لقرب الافتتاح الكامل للمستشفى، يصاحبه المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور أسامة رشاد القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، والدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور مصطفى هريري مدير عام المستشفى الجديد، والدكتور مصطفى أحمد علي يوسف نائب مدير المستشفى الجامعي.

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وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، أن الزيارة بهدف متابعة أعمال التجهيزات النهائية الخاصة بوصول الأجهزة الطبية واستكمال الفرش الطبي والغير طبي، إيذاناً بقرب افتتاح المستشفى رسمياً أمام الجمهور، مشيداً بجهود الدولة في دعم القطاع الصحي بإقليم جنوب الصعيد، بكل ما يلزم من خدمات طبية وعلاجية للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة سوهاج وبالأخص فئة محدودي الدخل، مضيفاً أن المستشفى الجديد يعتبر صرح طبي كبير مجهز بأحدث الأجهزة والإمكانات التي تمكن من سرعة اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة فور وصول المريض والتعامل مع الحالة بمهنية عالية.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى هريدي، أنه جاري الانتهاء من استكمال باقي التجهيزات الخاصة بالمستشفى لتقديم خدمات علاجية على أعلى مستوى تليق بأبناء جنوب الصعيد ومحافظة سوهاج بوجه خاص، كما سيتم نقل قسم الحوادث والطوارئ بالمستشفى الجامعي القديم إلى المستشفى الجديد بمدينة سوهاج الجديدة.

محو الامية وجامعه سوهاج

عقد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، اجتماعاً مع أعضاء مجلس إدارة مركز تعليم الكبار بالجامعة ومديري وحدات تعليم الكبار الثمانية بكليات الجامعة، لمناقشة الاجراءات والاستعدادات لتنفيذ امتحان دورة يناير للدارسين المسجلين ضمن مشروع محو الامية وتعليم الكبار، بحضور الدكتور عماد صموائيل القائم بعمل عميد كليه التربية، الدكتور خالد عمران عميد كلية التربية السابق، والدكتورة خديجة عبدالعزيز علي مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة، والدكتور أحمد عبدالله القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة زينب الشريف القائم بعمل عميد كلية التربية النوعية، ومحمد الدالي رئيس فرع الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة، ومديري الوحدات ومنسقات هيئة تعليم الكبار بالجامعة.

‏وفي بداية الاجتماع تابع الدكتور مصطفي عبدالخالق ما تم انجازه الفترة السابقة لمركز تعليم الكبار والوحدات التابعة له في كليات الجامعة المختلفة، موجهاً شكره لكل المشاركين في جهود تعليم الكبار بالجامعة، كما وجه شكره لهيئة تعليم الكبار بالمحافظة متمثلة في مدير الهيئة والعاملين بها لجهودهم الكبيرة التي بذلوها لعقد امتحانات الدارسين الذين قام بتدريسهم طلاب الجامعة.