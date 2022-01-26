«عُرف بمواقفه الوطنية النبيلة»..تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعي الكاتب الكبير ياسر رزق

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تنعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الكاتب الكبير، ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ، ورئيس تحرير جريدة الأخبار السابق والذي وافته المنية صباح اليوم.

دوت الخليج

وفاة ياسر رزق

ويعتبر الراحل ياسر رزق، من أعلام ورموز الصحافة المصرية والعربية، والذي عُرف طوال مسيرته المهنية بمواقفه الوطنية النبيلة. وتقدمت التنسيقية بخالص العزاء والمواساة لأسرته ومحبيه داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهمهم الصبر والسلوان.

هذا وتشيع جنازة الكاتب الصحفى ياسر رزق، غدا للخميس عقب صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، والعزاء الأحد عقب صلاة المغرب بمسجد المشير.

هذا وتوفى منذ قليل الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم سابقا، نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

كان قد بدأ ياسر رزق عمله الصحفى فى مؤسسة أخبار اليوم وذلك منذ أن كان طالبًا فى السنة الأولى بكلية الإعلام التى تخرج فيها عام 1986، حيث تنقل بين أقسام متعددة لصحيفة «الأخبار»، قبل أن يستقر على العمل محررا عسكريا، ثم مندوبًا للصحيفة فى رئاسة الجمهورية، حتى 2005، وهو العام الذى شهد توليه، ولأول مرة، منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون الحكومية أيضًا.

بعد 6 سنوات قضاها في إدارة شؤون المجلة الصادرة عن «ماسبيرو»، عاد «رزق» إلى مؤسسة أخبار اليوم مرة أخرى، لكن كرئيس لتحرير صحيفتها اليومية، وذلك في 18 يناير 2011، ثم انتقل إلى المصري اليوم، ثم عاد مرة أخرى إلى مؤسسة أخبار اليوم رئيسا لمجلس إدارتها ورئيسا لتحرير جريدة الأخبار.

كما صدر له مؤخرا كتاب سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص والذي يتضمن رصدا دقيقا وموضوعيا لأحداث في تاريخ مصر الحديث منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وحتى ثورة 30 يونيو 2013.