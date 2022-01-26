محاضرة فنية من موسيماني للاعبي الأهلي استعدادًا لمباراة سموحة

/675243/محاضرة-فنية-من-موسيماني-للاعبي-الأهلي-استعدادا-لمباراة-سموحة

حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، علي عقد جلسة بين لاعبي الفريق استعداداً لمواجهة سموحة في كأس رابطة الأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما حرص المدير الفني علي منافشة بعض النقاط والأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال المواجهات الاخيرة.

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات النادي الأهلي كانت أمام فريق المقاولون العرب، والتي أنتهت بنتيجة التعالد الإيجابي للفريقين.

أعلن النادي الأهلي، أن أكرم توفيق يسافر اليوم الأربعاء رفقة طبيب الفريق إلى ألمانيا، وذلك من أجل إجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة قبل إجراء العملية الجراحية.

ومن المقرر أن يغارد أكرم توفيق إلي ألمانيا اليوم الأربعاء لإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة قبل إجراء جراحة الرباط الصليبي يوم ٢٨ يناير الجاري في أحد المراكز المتخصصة بألمانيا.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سموحة في الجولة الرابعة من منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والمحدد لها الخميس المقبل.

وكان الأهلي قد تعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس رابطة الأندية المحترفة.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون في معظمه من شباب الأهلي الذين قدموا عرضًا قويًّا خلال المباراة وحصلوا على إشادة الجماهير.

سيد عبد الحفيظ

وأشاد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بشباب الأهلي، مؤكدًا أنهم ظهروا بشكل رائع ‏ومميز وظهرت شخصيتهم بشكل كبير وتحلوا بروح الفانلة الحمراء والروح والعزيمة، رغم صغر ‏سنهم ومشاركتهم للمرة الأولى في التدريبات والمباريات مع الفريق الأول.‏

وقال عبد الحفيظ إن مدرسة النادي الأهلي تركز على الشخصية والمهارة دائمًا ما تكون موجودة، ‏وتمنى الاستمرارية لمجموعة اللاعبين الشباب في المرحلة المقبلة بعد ظهورهم ‏القوي في كأس الرابطة.