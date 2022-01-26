/675244/استعدادات-مكثفة-لنوة-هبة-ببورسعيد-وانتظام-حركة-الملاحة-البحرية

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء ، أن هناك خطة موسعة بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد للتعامل السريع مع أى طارىء قد ينتج عن سوء الأحوال الجوية ، موضحاً أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس ، مع استمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

وأوضح محافظ بورسعيد أن الأوضاع بمدينة بورسعيد تسير بشكل جيد حتى الآن ، مشيرا إلى استمرار رفع درجة الاستعدادات والطواريء القصوى بغرفة عمليات المحافظة والأحياء لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة ،ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه تم التأكد من جاهزية معدات الأحياء لرفع ٱثار الأمطار، وتم الدفع بعدد كبير من معدات سحب المياه و سيارات النافوري والفاكيوم بالتعاون مع جهاز الإنقاذ والطواريءوالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، كما تم التأكد من كفاءة محطات الصرف الصحي و بالوعات تصريف الأمطار، مؤكدا أنه تتم المتابعة اللحظية لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

استعدادات مكثفة لنوة «هبة» ببورسعيد وانتظام حركة الملاحة البحرية

وكانت الأجهزة التنفيذية بأحياء بورسعيد واصلت جهودها خلال الفترة الماضية لرفع ٱثار الأمطار فى الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، من خلال انتشار لعدد كبير من سيارات الفاكيوم و شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة.

انتظام حركة الملاحة البحرية

وفي سياق متصل أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة GMT ASTRO وجنسيتها بنما ويبلغ طولها 209 متر والغاطس 7.9 متر وذلك لتفريغ 1907 سيارة بالميناء ، كما سجلت موانئ بورسعيد دخول وخروج 23 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة و متواجد علي الأرصفه سفينة ومن المنتظر دخول سفينة . كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين ، و يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .

توقيع عقدين لاقتصادية قناة السويس

وعلي جانب آخر وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقدين لأعمال توريد مدافع الرباط وقضبان الأوناش مع كبرى الشركات المحلية والأجنبية العاملة في المجال، وذلك في إطار خطة تطوير ميناء السخنة وتنفيذ وإنشاء 4 أحواض جديدة و 18 كم أرصفة بحرية متنوعة الأنشطة.

وفي هذا السياق، قام المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري والمهندس نبيل تادروس مدير شركة سيجما للتوريدات، بتوقيع عقد توريد قضبان الأوناش للأرصفة المنفذة حالياً بالسخنة. كما قام المهندس يحيى زكي واللواء حسام الدين مصطفى و بول ويلينج مدير شركة تريلبيرج مارين سيستم الهولندية العاملة في مجال الأنظمة البحرية، بتوقيع عقد توريد الفنادر المطاطية ومدافع الرباط التي سيتم تركيبها للأرصفة البحرية بالميناء.

وجاء هذا التوقيع لتوريد قضبان الأوناش ومدافع الرباط وغيرها التي سيتم توريدها فوراً للتنفيذ أثناء أعمال الإنشاءات الجارية للأرصفة الجديدة بالميناء، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتطوير ميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي إطار خطة الدولة المصرية لتطوير الموانئ البحرية وتعزيز خدمات القيمة المضافة ورفع قدرتها التنافسية، وأيضاً رفع كفاءة ميناء السخنة لمضاهاة أحدث الموانئ العالمية على البحر الأحمر .

الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد وقعت عقداً مع هيئة الطرق والكباري لتنفيذ أعمال التطوير وإنشاء الأحواض الجديدة والأرصفة البحرية بالميناء، لتحويله إلى أهم وأكبر ميناء محوري بتكلفة استثمارية 20 مليار جنيه، حيث يتم تنفيذ إنشاء 4 أحواض بجانب الأحواض القديمة (2،1) جديدة و18 كم أرصفة بحرية جديدة وعمق 18 مترًا، وإنشاء ساحات تداول بمساحة (5.6 مليون م2) ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (33 كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/مرسى مطروح بالإضافة إلى الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريبًا ليربط بين الأرصفة والميناء بالإضافة الى إنشاء حاجز أمواج بطول 1050م، ويجري إنشاء الأحواض بأرصفة ذات أنشطة متنوعة تحتوي: (محطات للحاويات، ومحطة صب سائل، وأخرى للفحم، ومحطات بضائع عامة، ومحطة للبضائع الكيماوية، ومحطة دحرجة سيارات، ومحطة متعددة الأغراض).

كما تجدر الإشارة إلى تحقيق ميناء السخنة زيادة في معدل تداول الواردات من الحاويات خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2021 بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق كما حقق الميناء زيادة بنسبة 23% عن العام السابق فيما يتعلق بحجم الصادرات من الحاويات وشهد الميناء زيادة بنسبة 25% عن نفس الفترة من عام 2020 لإجمالي حركة التداول داخل الميناء، ويأتي ذلك تأكيدًا على نجاح استراتيجية "خلق الفرصة" التي تتبناها المنطقة الاقتصادية ومرحلتها الثانية خطة السنوات الخمسة (2020-2025)، والتي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من مقومات المنطقة الاقتصادية وما تملكه من موانئ تابعة ومناطق صناعية متكاملة، لتصبح الوجهة المفضلة للاستثمار إقليميًّا ودوليًّا، وتسابق المنطقة الاقتصادية الزمن لتحقيق رؤيتها التي تتسق مع رؤية مصر 2030 وأبرز أهدافها من توطين للصناعات وإحلال الواردات وتوفير فرص العمل.