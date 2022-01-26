هشام يكن: مصر لديها تاريخ كبير أمام منتخبات أفريقيا السمراء.. ويجب دعم اللاعبين بشكل مستمر

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أكد هشام يكن، نجم الزمالك السابق أن مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم، هامة وستكون صعبة للغاية على الطرفين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "دائما مباريات مصر أمام فرق أفريقيا السمراء لها تفوق لصالح الفراعنة ولابد من استغلال هذا الأمر اليوم وتكون النتيجة جيدة خلال اللقاء".

وتابع "التواجد الجماهيري يجب أن يعود كما كان في السابق وتصريحات محمد صلاح موفقة ولابد أن يشعر اللاعبين بالدعم الجماهيري قبل المباريات الحاسمة القادمة".

وواصل "منتخب مصر بدأ البطولة بشكل غيرجيد أمام نيجيريا ثم نجحنا في عبور عقبة السودان وغينيا بيساو وزاد الأداء الجيد مع توالي المباريات".

كارلوس كيروش: علينا كتابة التاريخ خلال مواجهة كوت ديفوار.. والمواجهات الماضية لن تخدم منتخب مصر

أكد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أنه ينتظر مباراة كوت ديفوار بفارغ الصبر ويتمنى الفوز بها وتحقيق نتيجة جيدة تسعد الجماهير.

وأضاف خلال تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة كوت ديفوار "أسعى لتحقيق الفوز ونكون الفريق الأفضل في مواجهة كوت ديفوار، ولدينا تاريخ نريد كتابتة غدا الأربعاء".

وزاد "مباراة مصر وكوت ديفوار سيكون متواجد بها أفضل لاعبي العالم والمميزين فالجميع ينتظر مثل هذه المواجهات، وأتمنى أن يكون فريقي الأفضل ونحترم كوت ديفوار بكل تأكيد".

محمد صلاح

وواصل "أعرف أن تاريخ المواجهات يأتي في صالحنا ولكنها غير هامة في المواجهة المقبلة، والصحافة تهتم بها وكل لاعب ومدرب لديه أهمية كبرى خلال هذه المواجهة".

واختتم "لابد أن نكتب التاريخ والجميع لديه تركيز كبير خلال هذه المواجهة للفوز بها ونريد تقديم أفضل أداء ممكن ونحصل على كرة قدم جيدة، وكل مباراة المستوى يتحسن فلا يوجد أي قلق".

ووجه كارلوس كيروش التعازي لضحايا مباراة أمس بسبب مباراة الكاميرون وجزر القمر، وقال نيابة عن الفريق المصري أتقدم بالتعازي وقولبنا مع أهالي الضحايا في هذا الوقت الصعب".

محمد صلاح ينصح الجماهير: دعموا منتخب مصر وليس الأهلي والزمالك.. وأشعر بالتربص في بعض الأحيان من السوشيال ميديا

تحدث محمد صلاح قائد منتخب مصر، عن مواجهة كوت ديفوار غدا في كأس أمم أفريقيا.

وأضاف خلال تصريحات صحفية قبل مواجهة كوت ديفوار "أتمنى من الجماهير المصرية أن تعود لسابق عهدها والكل الأن يقوم بتشجيع لاعبي الأهلي والزمالك وينتقد كلا منهم الآخر".