/675248/هشام-يكن-منتخب-مصر-يفتقد-لغياب-طارق-حامد-ولا-بديل-سوى-الفوز-على-كوت-ديفوار

أكد هشام يكن، لاعب الزمالك السابق، أنه يجب على لاعبي منتخب مصر أن تكون المعنويات مرتفعة للغاية خلال لقاء كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "مباراة اليوم لا تحتمل سوى الفوز، وكل لاعب يجب أن يقدم أفضل أداء من أجل تحقيق الفوز، ولا توجد أي معلومات تكتيكية من المدرب بشكل كبير، ولابد أن تكون الروح عالية".

وواصل "منتخب مصر يفتقد لغياب طارق حامد في منطقة وسط الملعب، ولا يوجد من يقوم بالدور الذي كان يقوم به، ومفتاح اللعب يكون في هذا المكان".

وتابع "كوت ديفوار تمتلك عدد كبير من اللاعبين في منطقة وسط الملعب والهجوم، وإذا تمكن منتخب مصر أن يسجل هدف في بداية المباراة سيحدث هناك ضعف داخل صفوف الأفيال".

واختتم "منتخب تونس حقق الفوز على نيجيريا بسبب تسجيل هدف التقدم وفشلت نيجيريا في تسجيل التعادل، واستحق نسور قرطاج الفوز في هذه المباراة أمام منافس مؤهل للفوز بالبطولة".

تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا

يلتقي منتخب مصر أمام كوت ديفوار في إطار مباريات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

ويمتلك منتخب مصر تاريخ كبير أمام كوت ديفوار خلال منافسات كأس أمم أفريقيا على مر التاريخ.

فقد لعب الفريقان 10 مباريات من قبل وتمتلك مصر تفوق كاسح أمام الأفيال في تاريخ بطولات كأس أمم أفريقيا.

فاز منتخب مصر في 9 مباريات من قبل مقابل فوز وحيد للأفيال الإيفوارية.

هشام يكن

أول مباراة بين مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا خلال البطولة السابعة للكان عام 1970 وكانت على تحديد المركزين الثالث والرابع وفازت مصر 3/1

آخر مباراة بين المنتخبين كانت في أمم أفريقيا 2008 ضمن مباريات الدور نصف النهائي وفازت مصر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

أحرز مهاجمو منتخب مصر 21 هدفاً في شباك الأفيال، مقابل 6 أهداف في شباك الفراعنة.

أشهر مباراة بين مصر وكوت ديفوار كانت في نهائي أمم أفريقيا 2006 وكان الفوز من نصيب الفراعنة بركلات الجزاء الترجيحية.

تعرف على موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا

يلتقي منتخب مصر أمام كوت ديفوار في مباراة الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

وصعدت كوت ديفوار على صدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، بينما تأهلت مصر كوصيف للمجموعة الرابعة ولديها من النقاط 6.

وتقام مباراة مصر وكوت ديفوار مساء الأربعاء المقبل في تمام السادسة مساء، وتقام على ملعب أحمدو أهيدجو.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة في مباراة دور الثمانية أمام المغرب أو مالاوي.