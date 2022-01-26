بهذة الطريقة.. أستون فيلا يدعم تريزيجيه قبل مواجهة كوت ديفوار «صور»

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يدخل منتخب مصر مباراته اليوم الأربعاء، أمام نظيرةكوت ديفوار ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر الحساب الرسمي لنادي أستون فيلا الإنجليزي عبر مواقع التواصل “فيس بوك:”منتخب مصر يواجه نظيره منتخب كوت ديفوار في دور الـ 16 من كأس الأمم الأفريقية.

كل أمنياتنا بالتوفيق لنجمنا محمود تريزيجية مع الفراعنة”.

وأجرت البعثة مسحة كورونا بمدينة دوالا الكاميرونية وأثبتت النتائج عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا داخل صفوف معسكر كورونا.

وتم إجراء مسحات كورونا لكل أفراد بعثة المنتخب والإداريين وجاءت النتائج بدون أي إصابات وأصبح الجميع مستعد للمواجهة الهامة المرتقبة القادمة.

وتقام مباراة مصر وكوت ديفوار مساء اليوم المقبل في تمام السادسة مساء على ملعب جابوما.

أكد مدحت المليجي، سفير مصر في المغرب، أن كوت ديفوار تعرف جيداً ملعب جابوما عكس منتخب مصر الذي لعب في أكثر من ملعب في الفترة الأخيرة.

تصريحات سفير مصر بالكاميرون

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "لابد أن يوكون هناك تواجد لمنتخب مصر على ملعب جابوما للتدريب عليه من أجل مبدأ تكافؤ الفرص لأن الجميع يعلم جيداً أن كوت ديفوار تعلم كل كبيرة وصغيرة عن الملعب عكس منتخب مصر".

وواصل "هناك محاولات للحصول على تذاكر خاصة بالمباراة وأيضا جزء بدون أموال والاتحاد الأفريقي يريد بيع أكبر عدد من التذاكر، والاتحاد الكاميروني لا يحصل على أي أموال نظير تذاكر المباريات".