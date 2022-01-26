محافظ المنيا: متابعة ميدانية لمعدلات التنفيذ بمشروعات «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وكل الأجهزة التنفيذية، بنطاق المراكز التى يجرى بها تنفيذ أعمال التطوير، بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى وحل المشكلات التى تظهر أمامهم.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، تابع اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، عددا من المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بقرية ابيوها، شملت تفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بالقرية، والذى يضم مكاتب (سجل مدنى– شهر عقارى– بريد – تموين)، ووحدة محلية ووحدة تضامن اجتماعى ومجمع زراعى.

وفى نفس السياق، تفقد اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، الموقع المقترح لإقامة مأخذ لمحطة مياه الشرب بجنوب مدينة ملوى، بحضور ممثلى هندسة الرى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، والإصلاح الزراعى، وأملاك الدولة.