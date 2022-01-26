خلال تفقده لمعرض الكتاب.. رئيس الوزراء يشيد بجناح مركز المعلومات

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال تفقده أروقة معرض القاهرة الدولى للكتاب، بجناح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء المشارك فى الدورة الـ 53 للمعرض، الذى يتميز بعرض أحدث الإصدارات الخاصة بالدولة المصرية، إلى جانب أبرز المعروضات التى تشير إلى اتجاه المركز نحو الاتاحة الرقمية.





وأكد أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن مركز المعلومات يتواجد فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بعدة أشكال رئيسية تتضمن إتاحة الإصدارات الخاصة بالمركز، وعلى رأسها حصر دقيق بكافة الإنجازات التى تم تنفيذها على مستوى الجمهورية، على مدار السنوات السبع الماضية؛ سواء على مستوى كل محافظة على حدة، أو من منظور قطاعى، ليس فقط من خلال حصر المشروعات، بل الاشارة كذلك إلى مجمل المؤشرات التنموية، والإشادات الدولية التى حظى بها الاقتصاد المصرى، إضافة إلى التشريعات والقوانين الصادرة، وانعكاسات ذلك على باقى المؤشرات الكلية الأخرى.

وقال "الجوهرى": تم أيضا حصر كيف كانت مصر فى منظور العالم خلال العام الماضى من خلال إصدارة تحمل عنوان "مصر فى عيون العالم"، والتى تتناول المؤشرات الدولية وكيف تقدمت مصر فى هذه المؤشرات، والتى كان من أبرزها أن مصر استطاعت التقدم فى 85٪ من المؤشرات الدولية الرئيسية التى صدرت العام الماضى، بالإضافة إلى سلسلة "آفاق" ومن بينها آفاق استراتيجية، وآفاق اقتصادية، وآفاق اجتماعية، وآفاق مستقبلية، وآفاق إدارية، وغيرها.

كما أشار "الجوهرى" إلى أنه تم اليوم خلال افتتاح معرض الكتاب عرض عدد من الإصدارات على رئيس الوزراء، كما تمت الإشارة إلى تحرك مركز المعلومات فى اتجاه الإتاحة الرقمية، موضحا أن موقع مركز المعلومات يتدفق عليه حاليا نحو مليون زائر نتيجة المحتوى المعرفى الكبير المتوافر عليه، بالإضافة إلى أنه يشمل مؤشرات ولوحات معلوماتية، سواء تتعلق بمصر، أو بالقارة الأفريقية، أو بالدول العربية الأخرى.

كما تمت الإشارة إلى أن المركز سيكون متواجدا فى المعرض، من خلال ندوة دولية ينظمها بالتعاون مع أحد أكبر المراكز البحثية الإماراتية، إضافة إلى عرض نظم المعلومات المطورة التى تسمح لصانع القرار بأن يكون لديه مختلف التوقعات المستقبلية، مع الاستعانة بالذكاء الاصطناعى من خلال لوحات معلوماتية، والبوابة القانونية للتشريعات التى تعتمد على الذكاء الاصطناعى أيضا.