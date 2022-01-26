كامل الوزير يبحث مع سفير قطر التعاون المشترك فى النقل البحرى (صور)

جدة - نرمين السيد - وتباحث الجانبان فى نتائج زيارة فريق عمل شركة كيوتيرمنلز المرسل من الجانب القطرى لدراسة الفرص الاستثمارية بمشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة.

وأشار وزير النقل، إلى النهضة الكبيرة التى يتم تحقيقها فى مصر فى شتى المجالات، منها قطاع النقل فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى ترحيبه بامكانية التعاون بين الجانبين فى مجال النقل البحرى حيث يتم تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة النقل البحرى والتطوير الشامل لكل الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر، وهو تحويل مصر لمركز للتجارة العالمية واللوجيستيات، لافتا إلى أن ميناء السخنة من الممكن أن يشكل مثالا متميزا للتعاون المشترك خاصة مع استكمال أعمال التطوير الشامل للميناء ليضاهى أحدث الموانئ العالمية، ليكون أكبر ميناء محورى بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.

وأكد سفير قطر لدى مصر على الاهتمام الذى توليه الحكومة القطرية بتطوير الموانئ البحرية مثل ميناء حمد، وفقا لأحدث النظم العالمية مع انشاء شركة لادارة وتشغيل الموانئ، مشيرا إلى أهمية الزيارة التى قام بها وفد شركة شركة كيوتيرمنلز لميناء السخنة خاصة مع اهتمام الجانبين فى التعاون المشترك فى مجال النقل البحرى حيث أشاد الوفد بمستوى سرعة وجودة أعمال التطوير الجارية بميناء السخنة وان هذا شىء يفوق الوصف.

كما أكد أهمية مشاركة قطر فى الاستثمار بميناء السخنة حيث يتوقعون تنمية اقتصادية فى مصر سوف تؤدى لتضاعف حجم البضائع المنقولة بحرا وبالتالى ارتفاع الطلب على الموانى، بالإضافة لتوقعات زيادة حصة مصر من حجم الترانزيت العابر بمنطقة البحر الأحمر.

وفى ختام الاجتماع، سلم السفير القطرى لدى مصر لوزير النقل المصرى رسالة من نظيره القطرى المهندس جاسم بن سيف السليطى وزير المواصلات القطرى، لزيارة الموانئ البحرية القطرية لدفع التعاون المشترك فى هذا المجال.