الأعلى للجامعات: برامج تنفيذية طموحة لجامعات الصعيد فى خدمة المجتمع المحلى

جدة - نرمين السيد - وأشاد الوزير بالدور الحيوى الذى تقوم به جامعات الصعيد فى خدمة مجتمعها، مشيرًا إلى أن الخطط والبرامج التنفيذية المُقدمة من هذه الجامعات تهدف إلى إطلاق قوافل شاملة لـ51 مركزًا والقرى التابعة لها كمرحلة أولى خلال العام الجارى بالمحافظات الواقعة فى النطاق الجغرافى لجامعات الصعيد، وذلك بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتفعيل دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالى بوجه عام فى خدمة المجتمع والبيئة المُحيطة.

وأوضح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أهمية الدور الذى تقوم به هذه القوافل فى تقديم العديد من الخدمات الطبية، والبيطرية، والبيئية، والزراعية، فضلاً عن الدورات التوعوية والتثقيفية للمواطنين، انطلاقًا من الدور الرائد للجامعة فى خدمة مجتمعها، وفى ضوء الجهود الملموسة التى حققتها الجامعات خلال الفترة الماضية، ومشاركتها فى مواجهة العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التى تعوق عملية التنمية، مثل: (الأمية، والأمراض والأوبئة).

وأكد رؤساء جامعات إقليم الصعيد، أن جامعاتهم تضع ضمن أولوياتها تعزيز الدور الخدمى والتثقيفى بكافة القرى والمراكز الواقعة فى نطاقها الجغرافى، وفقًا لخطط وبرامج تنفيذية مُتكاملة، تهدف إلى إطلاق القوافل الشاملة بشكل دورى ومستمر طوال العام الجارى، فضلاً عن تكثيف مشاركة الكودار العلمية والطبية المتخصصة؛ بما يدعم الرعاية الصحية والخدمات المُقدمة من هذه القوافل للمواطنين، وذلك فى ضوء مبادرة "حياة كريمة" التى تحظى برعاية رئيس الجمهورية.