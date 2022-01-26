مجلس الوزراء ناعيا ياسر رزق: سخر كتاباته لخدمة قضايا وطنه

جدة - نرمين السيد - نعى مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، الكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "دار أخبار اليوم" السابق، والذى وافته المنية صباح اليوم.





وتوجه مجلس الوزراء بخالص العزاء إلى أسرته وزملائه من الأسرة الصحفية، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. وأكد مجلس الوزراء أن الصحافة المصرية فقدت أحد كتابها المتميزين والمجتهدين على مستوى مصر والعالم العربى، حيث سخر كتاباته لخدمة قضايا وطنه، ودفاعا عن مهنته، وله مواقف عديدة انحاز فيها لصالح الوطن وجموع المصريين، كما قاد الراحل الكريم بقلمه الحر المستنير مسيرة التنوير بقضايا الوطن وأولوياته فى أوقات عصيبة، وأسهم فى كشف ما يحاك ضده فى فترات عصيبة مر بها الوطن الغالى لن ينساها التاريخ.

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