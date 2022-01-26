وزارة الداخلية تنعى ياسر رزق

جدة - نرمين السيد - نعت وزارة الداخلية، الكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار السابق، وأحد أعلام الفكر والصحافة المصرية الوطنية، والذى وافته المنية فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.





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