رئيس الوزراء يتفقد جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب

تقديرًا لدوره في نشر الفكر الوسطي المستنير تفقد معالي المهندس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين اليوم الأربعاء 26/ 1/ 2022م ، والذي يقام تحت رعاية الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في الفترة من 26/ 1/ 2022م حتى 7/ 2/ 2022م ترافقه معالي الدكتورة/ إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، وكان في استقبال سيادته الدكتور/ هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني ، والدكتور/ عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف للمتابعة ، والدكتور/ محمد عزت محمد محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

هذا وقد حاز جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إعجاب جميع الزائرين من ضيوف المعرض.

جدير بالذكر أن إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تلقى إقبالًا كبيرًا ، وقد حققت هذا العام في نصفه الأول أعلى مبيعات نصف سنوية في تاريخ المجلس ، كما يقدم المجلس في هذا المعرض باقة غير مسبوقة من الكتب وخصومات غير مسبوقة في التخفيضات ، إسهامًا منه في نشر الفكر الوسطي المستنير ، وذلك بجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية رقم (1330) صالة رقم (40) .