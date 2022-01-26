للمرة الثانية.. يسرا تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت النجمة الكبيرة، إصابتها بفيروس كورونا، وأنها تخضع الآن للعزل المنزلى لتلقى العلاج، مطالبة محبيها وجمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وتعد هذه المرة هى الثانية التي تصاب فيها يسرا بفيروس كورونا، حيث أصيب من قبل في ديسمبر قبل الماضى، وخضعت للعلاج حتى تعافت تماما بعد شهر من إصابتها.

وكانت النجمة الكبيرة يسرا قد بدأت مطلع يناير الجارى تصوير مسلسلها الرمضانى "أحلام سعيدة"، مع المخرج عمرو عرفة، من إنتاج جمال العدل، وتأليف هالة خليل، ويعد مسلسل "أحلام سعيدة" التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014، وشارك في بطولته كل من غادة عادل، ونيللى كريم، وعدد كبير من الفنانين.

وتجتمع يسرا وغادة عادل ومى كساب في الدراما للمرة الثانية بتوقيع المخرج عمرو عرفة، بعدما قدم الرباعى مسلسل "سرايا عابدين"، الذى تم عرضه عام 2014 وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم المصريين والعرب، منهم: نور، قصى خولى، نيللى كريم، إنجى المقدم، سوسن أرشيد، صلاح عبد الله، كارمن لبس وآخرين.