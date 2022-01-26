مجلس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية بعيد الشرطة وثورة 25 يناير

قدم مجلس جامعة الأزهر، برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، التهنئة إلى القيادة السياسية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول ذكرى ثورة 25 من يناير المجيدة وعيد الشرطة ال 70.

كما قدم مجلس الجامعة اليوم خلال اجتماعه الشهري بنادي الشرطة التهنئة إلى أسرة وزارة الداخلية بقيادة السيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية وإلى المجلس الأعلى للشرطة المصرية الباسلة؛ بمناسبة حلول الذكرى ال 70 لأعياد الشرطة المصرية والتي جسدت تلاحمًا عظيمًا في هذا اليوم المشهود بين رجال الشرطة المصرية وأبناء الشعب المصري العظيم في تصديهم للاحتلال ودفاعهم عن الأرض والعرض في محافظة الإسماعيلية.

ودعا مجلس جامعة الأزهر المولى -عز وجل- أن يحفظ مصر الحبيبة شرطةً وجيشًا وشعبًا سائلا الله -تعالى- أن يديم على وطننا الحبيب نعمة الأمن والأمان والسلم والسلام والاستقرار.

كما دعا المولى -عز وجل- أن يتغمد شهداء الوطن من رجالات الشرطة والقوات المسلحة بواسع رحمته وأن يسكنهم جميعا فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، وأن يوفق قائد مسيرة التنمية والرخاء فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد.

جدير بالذكر أن جامعة الأزهر سبق لها أن عقدت مجلسها في ديسمبر 2014 م، في قناة السويس، وعقدت الجامعه مجلسها لشهر أكتوبر 2021 م في العاصمة الإدارية الجديدة، واليوم يعقد مجلس الجامعة اجتماعه الشهري لشهر يناير الجاري 2022 م دعما لجهود الشرطة المصرية الساهرة على أمن الوطن والمواطن.