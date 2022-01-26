وزير الأوقاف ينعي الكاتب الصحفي ياسر رزق

ينعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بخالص الحزن والأسى الكاتب الصحفي الأستاذ ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق ، مؤكدًا أننا فقدنا قيمة وقامة صحفية وإنسانية كبيرة ، سائلًا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه والأسرة الصحفية خالص الصبر والسلوان.
ويتوجه وزير الأوقاف بخالص العزاء لأسرة الكاتب الكبير ولمؤسسة أخبار اليوم وللهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولكل أهله وذويه وزملائه ومحبيه ، سائلًا الله العلي العظيم أن يخلفهم فيه خيرًا.
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