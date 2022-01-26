/675246/بن-زايد-يؤكد-أهمية-الدور-المصري-بقيادة-الرئيس-السيسي-فى-حماية-الأمن-العربى

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء فى قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث أقيمت للرئيس السيسي مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين، واستعراض حرس الشرف.

دوت الخليج

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان عقدا مباحثات ثنائية، حيث أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن ترحيبه بأخيه الرئيس السيسى ضيفاً عزيزاً على الإمارات، معرباً عن اعتزاز الحكومة والشعب الإماراتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، مؤكداً التقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، وذلك ارتكازاً على ثقل دور مصر ومحوريته ومقوماته على الساحة الإقليمية.

النهضة التنموية الشاملة التى شهدتها مصر بقيادة الرئيس السيسى

وثمن ولي عهد أبو ظبي، النهضة التنموية الشاملة التى شهدتها مصر بقيادة الرئيس السيسى خلال السنوات الماضية، والتي انعكست على توفير مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال، ثم إقامة المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف ربوع مصر، وما توفره من فرص استثمارية متنوعة وواعدة في جميع القطاعات، مما أحدث نقلة نوعية لافتة في جميع نواحي الحياة، وهو ما أسهم في حرص رجال الأعمال الإماراتيين على زيادة استثماراتهم في مصر، فى ضوء ما يلمسونه من تطور كبير وجاد في مناخ الاستثمار.

زيارته الحالية للإمارات تأتى استمراراً لمسيرة العلاقات الوثيقة

وأضاف السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أكد خلال لقائه مع الشيخ محمد بن زايد، أن زيارته الحالية للإمارات تأتى استمراراً لمسيرة العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين، وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد.

تضامن مصر حكومة وشعباً مع دولة الإمارات الشقيقة

من جانبه جدد الرئيس السيسى، الإعراب عن تضامن مصر حكومة وشعباً مع دولة الإمارات الشقيقة جراء الحادث الإرهابي الأخير الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين، ومؤكداً إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة ومواطنيها، ودعم مصر لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها، وذلك في إطار موقف مصر الراسخ من دعم أمن دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرارها، والارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الإمارات الشقيقة. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ زيارته صباح اليوم الاربعاء إلى دولة الامارات العربية المتحدة