الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة غداً الخميس.. والقاهرة تسجل 6 درجات 

/675258/الأرصاد-استمرار-انخفاض-درجات-الحرارة-غدا-الخميس-والقاهرة-تسجل-6-درجات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الخميس يشهد استمرار انخفاض بدرجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

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وقالت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، فضلا عن فرص أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس: القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 06 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 09 درجة، ومطروح العظمى 13 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 15 درجة والصغرى 04 درجة، وقنا العظمى 15 درجة والصغرى 05 درجة، وأسوان العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة . وزارة الصحة والسكان، وجهت عددًا من النصائح للمواطنين، تساهم في حمايتهم من المضاعفات الصحية، الناتجة عن برودة الطقس والتقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

نصائح وزارة الصحة

الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أكد أن التعرض للطقس البارد خارج المنزل أو داخله، يمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأعراض المرضية التي تحدث نتيجة عدم قدرة الجسم ككل، أو أجزاء منه، على التكيف مع انخفاض حرارة الأجواء وموجات البرودة، مشيرا الى إلى أن انخفاض درجة حرارة الجسم في أجواء الشتاء الباردة قد يؤدي إلى أضرار صحية متعددة، لذلك لابد من تدفئة الجسم والوقاية من تداعيات برودة الأجواء، من خلال ارتداء ملابس ثقيلة مناسبة لظروف الأجواء الباردة أو الممطرة، وعدم التواجد خارج المنزل في البرد والرياح وتحت الأمطار لفترة طويلة. كما شدد على ضرورة تحديِد وقت الخروج في الطقس البارد، أو الممطر أو العاصف، والانتباه للتنبؤات بالطقس ومتابعها والحرص على ارتداء طبقات متعددة من الملابس الثقيلة وكذلك اختيار ملابس داخلية تمتص الرطوبة من الجلد،كما أكد على أهمية أن تكون الملابس الخارجية واقية من الرياح والماء، والتغيير المستمر للملابس المبللة، كالمعاطف والقفازات والجوارب في أسرع وقت ممكن، وكذلك الحرص على ارتداء غطاء للرأس يغطي الأذنين بالكامل، ويفضل أن تكون مصنوعة من الصوف الثقيل أو الأقمشة الدافئة الأخرى الواقية من الرياح والماء، لمنع تسرب حرارة الجسم من الرأس والوجه والرقبة، ولمنع إصابة جلد الرأس بإصابات الصقيع.