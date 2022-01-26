أسعار مواد البناء اليوم في مصر 26-1-2022 ، يتطلع الآلاف من الأسر المصرية إلى معرفة التكاليف المادية الخاصة بالمواد المستخدمة فى البناء وما إن كانت قد شهدت ارتفاع أو انخفاض فى الأسعار خلال الفترة الماضية، خاصة المتعلقة بالمسلحات من «أسمنت، طوب، حديد التسليح».

دوت الخليج، نشير فى السطور التالي ما جاء بشأن أسعار مواد البناء اليوم فى مصر

أسعار مواد البناء اليوم في مصر 26-1-2022

ونشير فى السطور التالية أسعار مواد البناء فى مصر 26 – 1 – 2022، وفقًا لآخر المستجدات التى طرأت على ملف السكن فى مصر.

وترتبط أسعار الحديد فى مصر بآليات العرض والطلب بشكل خاص حيث أنها تأثرت فى وقت قريب بأسعار مواد الطاقة والغاز وأيضًا تكاليف النقل الباهظة، وذلك عقب إجراءات الزيادة الهائلة التى حدثت مؤخرًا فى العالم.

أسعار الأسمنت وحديد التسليح

وتحرص الحكومة المصرية من خلال إنتاج الحديد على منع المماراسات الاحتكارية التى تحدث من قبل عدد من المصانع التابعة للقطاع الخاص.

كانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت فى وقت لاحق، نزع الرسوم على صادرات الحديد فى خطوة ساعية إلى تحسين بيئة التصنيع وزيادة الجهود المبذولة فى هذا الإطار.

سعر طن الحديد اليوم

ومن أهم مواد البناء الداخلة هو الأسمنت والذى سجل اليوم الأربعاء

أسعار متوازنة مقارنة بالشهور الماضية حيث أنه قد سجل سعر الأسمنت إلى ما يصل لـ 1080 – 1100 جنيه تسليم أرض مصنع، بينما يتم بيعه للمستهلك بمقدار 1050 – 1250 جنيه بالنسبة للطن الواحد.

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بينما وصل سعر الأسمنت المخلوط فى الوقت الحالي إلى 550 – 600 جنيه أرض مصنع، بينما يتم بيعه للمستهلك بسعر يصل لـ 600- 650 جنيهًا للطن الواحد.