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/675271/الداودي-يتابع-بدء-الأعمال-الإنشائية-بمحطة-البيوجاز-بقنا
تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بدء الأعمال الإنشائية بمحطة انتاج الوقود الحيوى " البيوجاز " التى يجرى انشائها بمنطقة مشروعات الأمن الغذائى بالمعنا، رافقه الدكتور محمد نصر مدير عام إدارة البيئة بالمحافظة والدكتورة أسماء احمد حسين المشرف العام على مشروعات التدوير بالمحافظة والدكتورة وردة بدوى مدير المشروعات ويرصد دوت الخليج التفاصيل.
وأوضح محافظ قنا أن المحطة سوف تقام على مساحة ٨٠٠ م٢ تقريبا بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي ٧ مليون و ٧٠٠ ألف جنيه وتصل طاقتها الإنتاجية إلى ٥٠٠ م٣/ يوم من الغاز الحيوي ، و ١٠٠ كيلو وات/ ساعة من الكهرباء ، و من ٢٠ إلى ٣٠ طن من السماد الصلب والسائل يوميا ، مشيرا إلى أن المشروع يعتمد على الاستفادة من مخلفات الحيوانات و إعادة إنتاج السماد العضوي والغاز الحيوي لإستخدامه في الأغراض المنزلية من خلال مصادر الطاقة المتجددة عن طريق التخلص الآمن من المخلفات، وإنتاج سماد عضوي غني بالعناصر التي تحسن خواص التربة.
الداودي يتابع بدء الأعمال الإنشائية بمحطة البيوجاز بقنا
وأضاف الداودي أن فكرة إنتاج البيوجاز تعتمد على التخمر اللاهوائي لمخلفات المزرعة النباتية والحيوانية بطريقة اقتصادية وآمنه صحيا لحماية البيئة من التلوث مع انتاج غاز الميثان كمصدر جديد و متجدد للطاقة ، بالإضافة إلى إنتاج سماد عضوي نظيف وآمن على البيئة ، وغير ضار في استخدامه أثناء تسميد المحاصيل ، لافتا إلى أنه من المقرر الإنتهاء من إنشاء المحطة خلال ٤ أشهر ومن المتوقع افتتاحها خلال شهر مايو المقبل.
وأكد محافظ قنا أن إنشاء المحطة يأتى تماشيا مع رؤية الدولة المصرية الحديثة ، التي تهدف إلى التنوع والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، مما يساهم في الحفاظ على الثروات القومية ، و الحفاظ على البيئة.
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