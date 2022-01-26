«تزوجت سرًا من عبد الحليم وعملت مع المخابرات».. أسرار صادمة عن حياة سعاد حسني

/675253/تزوجت-سرا-من-عبد-الحليم-وعملت-مع-المخابرات-أسرار-صادمة-عن-حياة-سعاد-حسني

يحل اليوم عيد ميلاد الملقبة بـ «سندريلا الشاشة العربية» سعاد حسني، وتُعتبر فنانة متعددة المواهب، إذ احترفت التمثيل وأجادت الغناء وتميزت بقدرتها على تأدية فن الاستعراض في العديد من أعمالها، وتُعد السندريلا واحدة من أشهر الفنانات في مصر والوطن العربي.

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