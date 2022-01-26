/675254/تشديدات-علي-تطبيق-الإجراءات-الاحترازية-في-امتحانات-الشهادة-الاعدادية-ببورسعيد

عقد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ،صباح اليوم الاربعاء، إجتماعا موسعا برؤساء لجان إمتحانات الشهادة الإعدادية ومديرى الإدارات التعليمية،ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

حضر الاجتماع أحمد والى وكيل ‏المديرية و علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام و إيهاب عبد المقصود مدير عام إدارة الشئون التنفيذية وأيمن رشاد رئيس لجنة النظام والمراقبة وذلك بقاعة ‏المؤتمرات الرئيسية إستعدادا لإجراء إمتحانات الشهادة الاعدادية يوم السبت المقبل الموافق 29 يناير الجارى.

‏ إستعرض وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة بورسعيد، خلال الإجتماع النقاط الهامة الخاصة بالإجراءات واللوائح المنظمة لأعمال الإمتحانات مشيرا إلى أن الإمتحانات مسئولية وعمل دقيق وله خطواته ‏وإجراءاته موجها غير القادرين على تحمل هذه المسئولية بالإعتذار تجنبا لحدوث أخطاء غير مرحب بها.

وأوضح الدكتور أكرم حسن أن تعليم بورسعيد قد إستعد جيدا لإجراء الإمتحانات ‏بالتنسيق مع الجهات المعنية و أجهزة المحافظة.‏

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وقال الدكتور أكرم أن إمتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021 – 2022 تجرى فى ظل وجود جائحة كورونا وهذا يتطلب تطبيق كافة الإجراءات الحترازية ‏والوقائية داخل اللجان و لجنة النظام والمراقبة أيضا لمنع إنتشار الوباء بين صفوف الطلاب والقائمين على الإمتحانات وحفاظا على صحة وسلامة الجميع.‏

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد إلى أن الفئة العمرية المستهدفة من الإمتحانات مازالوا فى مرحلة المراهقة التى تتطلب التعامل معهم بحذر ولطف مع مراعاة العوامل النفسى لهم ‏وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الإمتحانات بعيدا عن التوتر والقلق وإحتواء أى مشكلة قد تحدث اللجانداخل اللجان.‏

تشديدات لتطبيق ضوابط اللجان

وشدد الدكتور أكرم على تطبيق ضوابط اللجان بكل حزم دون تراخى وعدم السماح للطلاب والملاحظين باصطحاب الهواتف داخل اللجان حتى وإن كانت مغلقة ‏ومراجعة بيانات الطلاب بدقة وعدم السماح لهم بالغش تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص متمنيا التوفيق للقائمين على الإمتحانات والنجاح والتفوق لجميع الطلاب.‏