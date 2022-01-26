/675257/التشكيل-الرسمي-لمواجهة-الاتحاد-السكندري-ومصر-المقاصة-بكأس-الرابطة-المصرية

تنطلق في تمام الثانية والنصف عصراً مباريات الجولة الرابعة لبطولة كأس الرابطة المصرية المحترفة، لحساب المجموعة الأولى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستضيف الاتحاد السكندري فريق مصر المقاصة في مباراة هامة على الصعود للدور القادم.

ويحتل الاتحاد لسكندري المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط خلف فيوتشر المتصدر ولديه 9 نقاط، أما المقاصة يأتي في المركز الثالث ويمتلك 6 نقاط.

وفيما يلي تشكيل المباراة الرسمي:

تشكيل الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: أحمد يحيى

خط الدفاع: صبري رحيل، محمد عبد السلام، محمود شبانة، هشام صلاح

خط الوسط: مورو، خالد الغندور، مروان عطية

خط الهجوم: عبد الغني محمد، إبراهيم حسن، مابولولو

هشام يكن: منتخب مصر يفتقد لغياب طارق حامد.. ولا بديل سوى الفوز على كوت ديفوار

أكد هشام يكن، لاعب الزمالك السابق، أنه يجب على لاعبي منتخب مصر أن تكون المعنويات مرتفعة للغاية خلال لقاء كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا اليوم.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "مباراة اليوم لا تحتمل سوى الفوز، وكل لاعب يجب أن يقدم أفضل أداء من أجل تحقيق الفوز، ولا توجد أي معلومات تكتيكية من المدرب بشكل كبير، ولابد أن تكون الروح عالية".

وواصل "منتخب مصر يفتقد لغياب طارق حامد في منطقة وسط الملعب، ولا يوجد من يقوم بالدور الذي كان يقوم به، ومفتاح اللعب يكون في هذا المكان".

كأس الرابطة المصرية

وتابع "كوت ديفوار تمتلك عدد كبير من اللاعبين في منطقة وسط الملعب والهجوم، وإذا تمكن منتخب مصر أن يسجل هدف في بداية المباراة سيحدث هناك ضعف داخل صفوف الأفيال".

واختتم "منتخب تونس حقق الفوز على نيجيريا بسبب تسجيل هدف التقدم وفشلت نيجيريا في تسجيل التعادل، واستحق نسور قرطاج الفوز في هذه المباراة أمام منافس مؤهل للفوز بالبطولة".

تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا

يلتقي منتخب مصر أمام كوت ديفوار في إطار مباريات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

ويمتلك منتخب مصر تاريخ كبير أمام كوت ديفوار خلال منافسات كأس أمم أفريقيا على مر التاريخ.

فقد لعب الفريقان 10 مباريات من قبل وتمتلك مصر تفوق كاسح أمام الأفيال في تاريخ بطولات كأس أمم أفريقيا.

فاز منتخب مصر في 9 مباريات من قبل مقابل فوز وحيد للأفيال الإيفوارية.