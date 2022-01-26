/675259/ضمن-حملة-اعتقالات-موسعة-القبض-على-وزير-الصحة-الليبي-ونائبه-بمطار-معيتيقة

نجحت قوات الردع التابعة للمجلس الرئاسي الليبي، صباح اليوم الاربعاء، في القبض على وزير الصحة، علي الزناتي في مطار معيتيقة الدولي، وقالت وسائل إعلام ليبية، إنه تم إلقاء القبض على وزير الصحة بـ حكومة الوحدة الوطنية الليبية على الزناتي، بناءً على قرار جهات التحقيق الليبية، وقبل أن يغادر ليبيا على متن طائرة خاصة.

دوت الخليج

جاء ذلك - حسب وسائل اعلام ليبية- على خلفية قرار النائب العام الليبي يأصدار أمرا بحبس وزير الصحة الليبي علي الزناتي ونائبه سمير كوكو احتياطيا على خلفية تورطهما في قضايا فساد.

القبض على وزيرة الثقافة

وكانت أيضا في وقت سابق، قد ألقت الأجهزة الأمنية الليبية، القبض على وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية مبروكة توجي بتهم تتعلق بالفساد، وأعلن مكتب النائب العام الليبي أنه تم القبض على عدد من موظفي وموظفات أحد المصارف الحكومية بتهم اختلاس أموال العملاء. وأوضح مكتب النائب العام إنه أجرى تحقيقا في واقعة اختلاس مبلغ مالي قدره مليون و800 ألف دينار ليبي من الحساب المصرفي العائد إلى أحد زبائن هذا المصرف.

حبس وزير التعليم في حكومة الوحدة الوطنية

كما أمر النائب العام الليبي قد أمر بحبس وزير التعليم في حكومة الوحدة الوطنية، بسبب أزمة الكتب المدرسية، مشيرًا إلى أن القائمين على ملف توفير الكتاب المدرسي، أعرضوا عن الامتثال للتوجيهات الصادرة من ديوان المحاسبة في هذا الشأن، وتعمدوا اللجوء إلى عدم الشفافية في إجراءات التعاقد، لأنها عادة ما تكون مبنية على محاصصة غير مشروعة بين شركات عدة، وفق قوله.

النائب العام الليبي

كما أمر النائب العام الليبي رئيس جهاز المباحث الجنائية، بضبط وإحضار عادل جمعة عمر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وكيل وزارة التعليم السابق، وموسى محمد المقريف وزير التعليم الليبي، وإبراهيم علي الدبيبة مستشار رئيس الحكومة الليبية، على خلفية التحقيقات الجارية بخصوص عدم توفر الكتاب المدرسي في المدارس والمخازن، وجراء استغلال المناصب والصفات للابتزاز وتداخل الوظائف والمهام.

انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا

كانت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، أعلنت في وقت سابق إن انسحاب جزء من المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال شهر يناير الجاري، خطوة أولى جيدة في إجلاء القوات الأجنبية عن ليبيا. وقالت ويليامز بحسب موقع "218" الليبي، اليوم الخميس، إن هذا الانسحاب هو بطبيعة الحال من عمل اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، التي اقترحت خطة لذلك، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كان سحب بعض المرتزقة خطوة أولى جيدة.