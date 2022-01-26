/675260/الكرملين-يحذر-فرض-أية-عقوبات-على-الرئيس-بوتين-لا-قيمة-لها-اقتصاديا

حذر الكرملين، اليوم الأربعاء، من أن أي تحرك امريكي غربي لفرض عقوبات على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شخصيًا، مؤكدا أنها فكرة طرحتها واشنطن ولندن في حال غزت روسيا أوكرانيا، ستكون مدمرة سياسيا لكنها ليست مؤلمة.

دوت الخليج

وحسب لوكالة "سبوتنيك انترناشونال" الروسية، قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن فرض أي عقوبات على بوتين، سيكون لها آثار مدمرة سياسيا وليس لها أي آثار اقتصادية، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن المسؤولين والسياسيين الأمريكيين الذين يتحدثون عن عقوبات شخصية محتملة ضد بوتين ليس لديهم معرفة كافية من الخبراء بهذا الموضوع.

روسيا لا تخطط للغزو

يأتي ذلك في الوقت الذي تصر فيه روسيا على أنها لا تخطط للغزو، لكن الغرب هدد بفرض عقوبات اقتصادية شديدة إذا حدث ذلك.

عقوبات شخصية على بوتين

الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال من جانبه إنه سيدرس فرض عقوبات شخصية على بوتين ، موضحاً أن الولايات المتحدة قد تحرك بعض من القوات الأمريكية البالغ بنحو 8500 جندي قريبا، مضيفا في الوقت ذاته أنه لم يطرأ أي تغيير على وضع القوات الروسية على الحدود الأوكرانية.

عقوبات تستهدف الرئيس الروسي

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه بريطانيا أنها لن تستبعد فعل الشيء نفسه، وشددت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم الأربعاء، إن المملكة المتحدة لا تستبعد عقوبات تستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيًا في حال غزو بلاده أوكرانيا. حول العقوبات المحتملة على بوتين، أشارت تروس لشبكة "سكاي نيوز": "نحن لا نستبعد أي شيء، موضحة أن بلادها ستستهدف أفرادا بالإضافة إلى الاقتصاد الروسي، وتابعت قولها: "سنقدم تشريعًا جديدًا في الأيام القليلة المقبلة لجعل نظام العقوبات الخاص بنا أكثر صرامة حتى نتمكن من استهداف المزيد من الشركات والأفراد في روسيا.

عمليات تفتيش

كانت أعلنت روسيا أعلنت، أمس ، بدء عمليات تفتيش للتأكد من جاهزية القوات القتالية على الحدود مع أوكرانيا، وحذر وزير الدفاع الروسي اليوم من أن القوات الروسية تعمل بالفعل في أوكرانيا قبل غزو محتمل.