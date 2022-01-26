/675261/محمد-عمر-توقيت-التعاقد-مع-كارلوس-كيروش-خاطئ-والجماهير-تريد-الفوز-بكأس-أمم-أفريقيا

أكد محمد عمر، نجم منتخب مصر الأسبق أن كارلوس كيروش يمتلك خبرات كبيرة وهامة في عالم التدريب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "ألوم على اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد التي تعاقدت مع كيروش في توقيت صعب للغاية ولن يصبر أحد على المدرب".

وواصل "كيروش مدرب جيد ويمتلك تاريخ كبير ولكن الوقت صعب للغاية ولن يستطيع تنفيذ جميع الأفكار الذي يتحاجها خلال مباريات قليلة".

كارلوس كيروش

وتابع "كيروش عندما قال بأنه قادم من أجل الصعود لكأس العالم فقط تعرض للانتقادات الشديدة، والجميع يطالبة بالفوز بكأس أمم أفريقيا، ولن يكون هناك صبر من الجماهير حال الخسارة اليوم أمام كوت ديفوار".

وأكمل "تصريحات كيروش كان واضحة، والعقد ينص على التأهل لكأس العالم فقط، واتحاد الكرة أخطأ في التعامل مع المدرب، وكان لابد أن يكون الحديث عن طموحات الجماهير والاتحاد بالمنافسة على البطولات الهامة مثل كأس العرب وأمم أفريقيا".

حازم إمام: بعض المحللين لازم يخفوا شوية على لاعيبة منتخب مصر

تحدث حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، حول مواجهة مصر اليوم أمام كوت ديفوار، ضمن لقائات دور الـ16 من كأس امم أفريقيا.

وقال حازم إمام في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "مساء أون تايم": "شاهدنا منتخبات صغيرة أحرجت منتخبات كبيرة، ولديها طموحات واللاعبين يجتهدون في الملعب فقط فكرة القدم تعطي من يجتهد فقط".

وأضاف: "" يجب على الجماهير وبعض المحللين يخفوا شوية على الانتقاد القاسي الذي يوجهونه في بعض الأوقات للاعبين، فيوجد بع اللاعيبة تتأثر بتلك الأحاديث".

وزاد: " علينا الانتظار لنهاية بطولة كأس أمم أفريقيا لتقييم اللاعبين في منتخب مصر، وليس الأن من أجل عدم فقد الثقة في أنفسهم".

كارلوس كيروش: علينا كتابة التاريخ خلال مواجهة كوت ديفوار

أكد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أنه ينتظر مباراة كوت ديفوار بفارغ الصبر ويتمنى الفوز بها وتحقيق نتيجة جيدة تسعد الجماهير.

وأضاف خلال تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة كوت ديفوار "أسعى لتحقيق الفوز ونكون الفريق الأفضل في مواجهة كوت ديفوار، ولدينا تاريخ نريد كتابتة غدا الأربعاء".

وزاد "مباراة مصر وكوت ديفوار سيكون متواجد بها أفضل لاعبي العالم والمميزين فالجميع ينتظر مثل هذه المواجهات، وأتمنى أن يكون فريقي الأفضل ونحترم كوت ديفوار بكل تأكيد".