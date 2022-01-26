/675262/تأجيل-عرض-الحلقة-الأولي-لمسلسل-أبو-العروسة-3-تعرف-على-الموعد-الجديد

كان من المقرر عرض الحلقة الأولى من الموسم الثالث لمسلسل أبو العروسة، اليوم الأربعاء 26 يناير، على قناة دي إم سي، ولكن أعلنت القناة عن تأجيل بدء المسلسل ليوم السبت القادم، الموافق 29 يناير، ويزيد ترقب الجمهور لبداية هذا الجزء من مسلسلهم المحبوب أبو العروسة، الذي تعلقوا بشخصياته من جلال الجزئين السابقين.

دوت الخليج

تأجيل بدء عرض أبو العروسة 3

أعلنت قناة dmc عن تأجيل عرض الحلقة الأولى من مسلسل "أبو العروسة 3"، ليتم عرضه يوم السبت 29 يناير، في تمام الساعة 8 مساءًا بتوقيت القاهرة، وشاركت القناة متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، بالإعلان الدعائي للجزء الثالث من أبو العروسة، من بينهم "فيسبوك" الذي تم نشر الإعلان عليه، مصحوبًا بتعليق:"خلاص من يوم السبت الجاي 29 يناير الساعة 8 مساء"، أستكملت:"وفي أجواء الشتا الباردة هتستمتعوا بمغامرات عيلة عبد الحميد في مسلسلكم المفضل أبو العروسة الجزء الثالث فقط على dmc".

تعليقات الجمهور على فيسبوك

وعلق المتابعين لمسلسل أبو العروسة وقناة dmc، على الفيديو وكتبوا:" منتظرين بفارغ الصبر"، "احلي خبر سمعته لحد دلوقت"، ومنهم من عبرت عن فرحها بمتابعة المسلسل بعد الإنتهاء من الإمتحانات، وقالت:" الحمد لله نكون خلصنا الامتحانات"، على عكس شخص آخر قال:" اول يوم امتحانات ليا"، ومنهم من كتبت ممازحة:" جماعة انا عامله حسابي ع يوم الاربع ميصحش كدا".

تعليقات الجمهور على تويتر

تزايدت تغريدات مستخدمي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تعبيرًا عن سعادتهم بقرب عرض مسلسل أبو العروسة 3، وتشوقهم لمتابعة أحداث هذا الجزء من المسلسل الذي أحبوه على مدار جزئين ماضيين، وكتب أحدهم:" ابو العروسه هيبدا الأسبوع الجاي وانا في قمه سعادتي بجد"، وغيرها كتب:" من دواعي البهجه أن مسلسل أبو العروسه قرب يبتدي ودي حاجة قمر لو تعلمون".

وكتبت فتاة من رواد موقع تويتر أنها من شدة تأثرها بمسلسل أبو العروسة، قدم لها أصحابها فيديو بمناسبة عيد ميلادها مثلما فعلت عائلة "عبد الحميد" بطل المسلسل له يوم مولده.

ومنهم من تداول بعد كلمات من الإعلان الترويجي لمسلسل أبو العروسة 3، وخاصة المداعبات بين "عبد الحميد" وزوجته "عايدة".

ويستمر محبي مسلسل أبو العروسة التعبير عن إنتظارهم لبدء الجزء الثالث منه، بعد جزئين أحبوافيهم البساطة والواقعية التي قدم بها المسلسل مشاكل الأسرة المصرية، خاصة في الطبقة المتوسطة، وفارق الأجيال.