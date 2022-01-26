/675263/ضمن-الموجة-19-إزالة-43-حالة-تعدى-على-الارض-الزراعية-بالبحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، عددا من الحملات لإزالة التعديات علي الأراضى الزراعية وأملاك الدولة داخل مدن وقرى المحافظة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

أسفرت عن إزالة 43 حالة تعدي بنطاق 6 مراكز بإجمالي مساحة بلغت 12210 م٢ عبارة عن تنفيذ عدد 5 قرارات إزالة على حرم الري والصرف بإجمالي مساحة 7720 م٢ ببدر كما تم إزالة حالة تعدي بالمهد على الأرض الزراعية بمساحة 200 م٢ بنطاق وحدة النجاح، وإزالة 15 حالة تعدي على أملاك الصرف بمساحة 1949 م٢ بقرية قومبانية أبو قير بكفر الدوار

كما تم تنفيذ عدد 11 قرار إزالة تعدي علي أملاك الدولة بمساحة 1432 م٢ بالدلنجات عبارة عن مباني عشوائية،وتنفيذ عدد 7 قرارات إزالة بمساحة 389 م على املاك الصرف المغطى بكوم حماده

ضمن الموجة 19 لإزالة التعديات .. إزالة 43 حالة تعدى على الارض الزراعية بالبحيرة

بالإضافة إلى إزالة 3 حالات تعدي على الأرض الزراعية وحرم الإصلاح الزراعى بمساحة 370 م٢ بقري نكلا العنب وزبيدة بايتاي البارود، وإزالة حالة تعدى بمساحة 150 م٢ عبارة عن فك شده خشبيه لدور اول علوى خارج الحيز العمرانى بقريه الحماد التابعه للوحده المحليه لقرية محلة الأمير برشيد.

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ضمن الموجة 19 لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً مؤكداً على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة .