/675267/دودو-الجباس-يقود-هجوم-مباراة-بيراميدز-أمام--ايسترن-كومبانى

يدخل فريق ايسترن كومبانى مباراته اليوم أمام نظيرة بيراميدز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، على ستاد بتروسبورت بالجولة الرابعة للمجموعة الاولى بكأس رابطة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل بيراميدز لمباراة اليوم

في حراسة المرمي: أحمد دعدور

خط الدفاع: أحمد سامي- أسامة جلال –أحمد أيمن- عبد الرحمن صميدة

خط الوسط: هشام محمد –أحمد عاطف قطة- عماد ميهوب.

خط الهجوم: محمود صابر –أحمد فوزي- دودو الجباس.

قائمة بيراميدز

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة إيسترن كومباني في رابع جولات دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة، ويلتقي بيراميدز مع إيسترن كومباني في الثانية والنصف ظهر الأربعاء على استاد بتروسبورت في الجولة الرابعة من النسخة الأولى لبطولة كأس الرابطة.

وضمت القائمة المختارة ٢٠ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد دعدور - يوسف نادر خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد فتحي - عبد الرحمن صميدة خط الوسط: إسلام عيسى - أحمد توفيق - هشام محمد - عبد الله مجدي - إبراهيم عادل - عماد ميهوب - محمود صابر - أحمد فوزي - أحمد عاطف "قطة" - إبراهيم شتا - سيف عزت - أحمد حامد خط الهجوم: دودو الجباس

نتيجة مباراة فيوتشر وبيراميدز

حقق فريق فيوتشر فوز هام على حساب بيراميدز في كأس الرابطة بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الجولة الثانية للبطولة الحديثة.

وتقدم وليد الكرتي بالهدف الأول لصالح بيراميدز في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء.

وعاد فيوتشر بالريمونتادا وسجل ناصر ماهر هدفين، الأول جاء في الدقيقة 73 بالتعادل وهدف الفوز جاء في الدقيقة 93.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد فيوتشر إلى 6 نقاط ويتصدر المجموعة الأولى بينما يتواجد بيراميدز في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

أعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر التشكيل الرسمي لمواجهة بيراميدز في كأس الرابطة المصرية.

وكان فريق فيوتشر نجح في اللقاء الأول الفوز بثلاثية نظيفة أمام إيسترن كومباني.