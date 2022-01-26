«المصريين الأحرار» ناعيًا ياسر رزق: فقدت صاحبة الجلالة رمزاً وطني للتنوير

/675270/المصريين-الأحرار-ناعيا-ياسر-رزق-فقدت-صاحبة-الجلالة-رمزا-وطني-للتنوير

نعى حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، رحيل رمزاً من أبناء صاحبة الجلالة الكاتب الكبير، ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، ورئيس تحرير جريدة الأخبار السابق والذي وافته المنية صباح اليوم.

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وقال الحزب في بيان له، إن الراحل سطر أسمى بحرف الماس وتتلمذ على يده العديد من الصحافيين، وكان مساهما في بناء الوعي والتنوير ومواجهة الأفكار الهدامة، خدم بلادة حتى الرمق الأخير بأمانة الكلمة والقول.

وأعرب الحزب عن بالغ التعزية والمواساة لأسرة الفقيد ولكل أبناء ورمز الإعلام المصري في رحيل رجل وطني أحب بلادة وخدم من مواقع متعددة وستظل بصمة الكلمة خالدة، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم محبيه وذويه الصبر والسلوان.

وفاة الكاتب الصحفي ياسر رزق :

هذا وتوفى الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، ورئيس تحرير جريدة الأخبار السابق، صباح اليوم، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

يعتبر ياسر رزق، هو أحد أشهر وأبرز الصحفيين في مصر والعالم العربي، ونال شهرة واسعة خلال السنوات الماضية، بعد نشر مؤلفاته التي تكشف تفاصيل السنوات العجاف التي مرت على مصر في العصر الحديث، خاصة عندما اعتلت جماعة الإخوان الإرهابية السلطة، وكان آخر هذه المؤلفات، "سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص"، والذي تضمن رصدا دقيقا لأحد فترات تاريخ مصر العسيرة منذ ثورة يناير 2011، وحتى ثورة 30 يونيو 2013.