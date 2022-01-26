موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة استعداداً لمواجهة سموحة

/675272/موسيماني-يعلن-قائمة-الأهلي-لمباراة-استعدادا-لمواجهة-سموحة

يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام نظيرة سموحة، التي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية غداًالخميس ، علي ستاد الأسكندرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قائمة الأهلي

وضمت قائمة الفريق كلا من: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ومحمود وحيد ومحمد أشرف ومحمد خليفة نصير، ومحمد مغربي وياسر إبراهيم ومحمد هاني وكريم فؤاد، وطاهر محمد طاهر ورامي ربيعة وأحمد أشرف، ومحمد فخري ومحمد مجدي أفشة ولويس ميكيسوني، وأحمد عبدالقادر وحسين الشحات ووليد سليمان وزياد طارق وأحمد سيد غريب، ومحمد ياسر وبيرسي تاو.

أعلن النادي الأهلي، أن أكرم توفيق يسافر اليوم الأربعاء رفقة طبيب الفريق إلى ألمانيا، وذلك من أجل إجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة قبل إجراء العملية الجراحية.

ومن المقرر أن يغارد أكرم توفيق إلي ألمانيا اليوم الأربعاء لإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة قبل إجراء جراحة الرباط الصليبي يوم ٢٨ يناير الجاري في أحد المراكز المتخصصة بألمانيا.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سموحة في الجولة الرابعة من منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والمحدد لها الخميس المقبل.

وكان الأهلي قد تعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس رابطة الأندية المحترفة.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون في معظمه من شباب الأهلي الذين قدموا عرضًا قويًّا خلال المباراة وحصلوا على إشادة الجماهير.

سيد عبد الحفيظ

وأشاد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بشباب الأهلي، مؤكدًا أنهم ظهروا بشكل رائع ‏ومميز وظهرت شخصيتهم بشكل كبير وتحلوا بروح الفانلة الحمراء والروح والعزيمة، رغم صغر ‏سنهم ومشاركتهم للمرة الأولى في التدريبات والمباريات مع الفريق الأول.‏

وقال عبد الحفيظ إن مدرسة النادي الأهلي تركز على الشخصية والمهارة دائمًا ما تكون موجودة، ‏وتمنى الاستمرارية لمجموعة اللاعبين الشباب في المرحلة المقبلة بعد ظهورهم ‏القوي في كأس الرابطة.