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أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في الأسواق 26-1-2022، الأسر المصرية تتطلع بشكل مستمر إلى معرفة الأسعار الخاصة بالدواجن فى الأسواق المحلية والتى يقدم على شرائها الآلاف من المصريين فى مختلف محافظات الجمهورية.

دوت الخليج

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في الأسواق 26-1-2022

ويشهد السوق المحلي فى مصر بالنسبة لأسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم فى الأسواق 26 – 1- 2022، حالة من التذبذب على مستوى السعر، حيث أن المستجدات الأخيرة المتعلقة بنظام التدفئة والحرارة قد أثر على الأسعار.

ووفقًا لحديث صحفي لرئيس اتحاد منتجى الدواجن، محمود العناني، فقد أكد على أن نظام التدفئة قد أثر بشكل سلبي على الأسعار، حيث أنه يبلغ ما يقارب 7 جنيهات مصر، وهذا يمثل مباشرة على المربي حيث أنه يتحمل كافة التكاليف.

أسعار الدواجن فى مصر اليوم

وتتحكم آلية العرض والطلب أيضًا فى أسعار بورصة الدواجن، حيث أن حالة الإقبال المتزايدة تسبب فى الكثير من الأحيان إلى زيادة الأسعار بشكل مفاجئ وذلك نتيجة لعدد من المماراسات الاحتكارية.

أسعار الدواجن فى الأسواق المحلية

ووفقًا لما رصده موقع دوت الخليج، فإن سعر الكيلو فى المزرعة قد وصل لما يقرب من 27 جنيهًا للكيلو الواحد، بينما وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 31 جنيهًا.

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الاحصائيات الرسمية الصادرة من الحكومة المصرية بشأن إنتاج الدولة من الدواجن قد أشار إلى أن مصر فى الوقت الحالي تنتج حوالي 4 ملايين دجاجة يوميًا، كما يبلغ إنتاج مصر من الدواجن شهريًا حوالي 150 ألف.