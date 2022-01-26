/675275/علاء-عابد-يثمن-نتائج-زيارة-السيسي-اليوم-للإمارات- -رساله-واضحة-لكل-من-يحاول-تهديد-الأمن-القومي-العربي

زيارة الرئيس السيسي للامارات اليوم تؤكد أن أمن الخليج خط أحمر أشاد النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الإماراتية ،بالزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للعاصمة الإماراتية أبو ظبي ولقائه شقيقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

دوت الخليج

وأكد النائب علاء عابد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الإماراتية، أن زيارة الرئيس اليوم تعد بمثابة رساله واضحه الي كل من يحاول تهديد الامن القومي العربي وخاصة دول الخليج

وأضاف النائب الأول لرئيس البرلمان العربي أن الرئيس السيسي حرص علي تأكيد هذا الموقف في تصريحاته اليوم وخلال جلسه المباحثات مجددا تضامنه مع شعب وحكومه دولة الامارات ضد الهجمات الارهابيه الحوثيه علي مطار ابو ظبي واضاف رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الإماراتية، ان العلاقات بين القائدين السيسي وبن زايد تظهر قوتها في وقت المحن وان عباره " فركه كعب" التي اطلقها الرئيس السيسي لكل من يحاول تهديد دول الخليج العربي ظهر اليوم في الزيارة.

الدفاع عن دول الخليج

وأشار النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، القيادة المصرية تعي وتعلم أن الدفاع عن دول الخليج هو دفاع عن الأمن القومي العربي ضد أي تهديدات خارجية أو من دول الجوار التي تحولت تحركاتها إلى شوكة في ظهر الوطن العربي.

وثمن النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، ونتائج الزيارة الناجحة للرئيس السيسي اليوم لدولة الإمارات الشقيقية، معربا عن عن تضامنه مع الشعب الإماراتي ضد الارهاب التي تقوم به جماعة الحوثي ضد الآمنين، وقصف المدنيين.