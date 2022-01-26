محافظ الغربية: الانتهاء من المجمعات الحكومية بزفتى نهاية فبراير المقبل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجولة التى أجراها محافظ الغربية، اليوم الأربعاء لتفقد عدد من مشروعات المبادرة فى قرى حانوت، وسنباط ونهطاى بزفتى؛ للوقوف على سير الأعمال ومتابعة تنفيذها.

وخلال الجولة تفقد محافظ الغربية مجمع الخدمات الحكومية، والمجمع الزراعى البيطرى فى قرية سنباط، ومجمع الخدمات الزراعية البيطرية، ومجمع الخدمات الحكومية ووحدة طب الأسرة فى قرية حانوت، واختتمت الجولة بتفقد وحدة طب الأسرة، ومجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعى البيطرى.

يذكر أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القـرن والذى دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسى كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 751 مشروعا داخل 54 قرية و88 تابعا فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.