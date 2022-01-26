محافظ قنا: محطة البيوجاز تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ قنا أشرف الداودى،أن إنشاء محطة انتاج الوقود الحيوى البيوجاز "بالمعنا"تأتى تماشيا مع رؤية الدولة المصرية الحديثة،التى تهدف إلى التنوع والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، مما يساهم فى الحفاظ على الثروات القومية، والحفاظ على البيئة.





جاء ذلك خلال متابعه المحافظ اليوم الأربعاء بدء الأعمال الإنشائية بمحطة انتاج الوقود الحيوى " البيوجاز " التى يجرى انشائها بمنطقة مشروعات الأمن الغذائى بالمعنا، يرافقه الدكتور محمد نصر مدير عام إدارة البيئة بالمحافظة،والدكتورة أسماء احمد حسين المشرف العام على مشروعات التدوير بالمحافظة والدكتورة وردة بدوى مدير المشروعات.

وأوضح محافظ قنا - حسب بيان - أن المحطة سوف تقام على مساحة 800 م2 تقريبا بإجمالى استثمارات تقدر بحوالى 7.7 مليون جنيه، وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 500 م3/ يوم من الغاز الحيوى، و100 كيلو وات/ ساعة من الكهرباء، ومن 20 إلى 30 طن من السماد الصلب والسائل يوميا، مشيرا إلى أن المشروع يعتمد على الاستفادة من مخلفات الحيوانات وإعادة إنتاج السماد العضوى والغاز الحيوى لإستخدامه فى الأغراض المنزلية من خلال مصادر الطاقة المتجددة عن طريق التخلص الآمن من المخلفات، وإنتاج سماد عضوى غنى بالعناصر التى تحسن خواص التربة.

وأضاف الداودى أن فكرة إنتاج البيوجاز تعتمد على التخمر اللاهوائى لمخلفات المزرعة النباتية والحيوانية بطريقة اقتصادية وآمنه صحيا لحماية البيئة من التلوث مع انتاج غاز الميثان كمصدر جديد ومتجدد للطاقة، بالإضافة إلى إنتاج سماد عضوى نظيف وآمن على البيئة، وغير ضار فى استخدامه أثناء تسميد المحاصيل، لافتا إلى أنه من المقرر الإنتهاء من إنشاء المحطة خلال 4 أشهر ومن المتوقع افتتاحها خلال شهر مايو المقبل.

م ع /س.ع