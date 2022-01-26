مدبولى يؤكد الدور الوطنى لرجال الشرطة فى حفظ الأمن والأمان

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثانى للحكومة بكامل هيئتها، من مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.
وخلال الاجتماع جدد رئيس الوزراء التهنئة لوزير الداخلية، ولرجال الشرطة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة المصرية السبعين، مشيداً فى هذا الصدد بمستوى التنظيم الذى ظهرت عليه الاحتفالية التى أقيمت بهذه المناسبة، وشرفت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وشهد اجتماع اليوم، توزيع نسخة من كتاب "الرؤية والإنجاز" على الوزراء، وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الكتاب يرصد حصاد ما تم انجازه من عمل دؤوب لمختلف قطاعات الدولة المصرية خلال الـ 7 سنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وما أثمرت عنه من إنجازات شهد بها الجميع.
من ناحية أخرى، نوه رئيس الوزراء إلى اجتماع المائدة المستديرة لمؤتمر الأعمال المصرى الكورى حول الاقتصاد الأخضر والمستقبل، الذى عقد على هامش الزيارة التى قام بها رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، لمصر مؤخراً، موضحاً أن هذا الاجتماع شهد استعراضاً لفرص التعاون المشتركة بين البلدين.
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