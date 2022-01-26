الرعاية الصحية تعلن توصيات مؤتمر الشراكة المصرية الإفريقية

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن توصيات المؤتمر السنوى الأول للشراكة المصرية الإفريقية وسبل تنمية السياحة العلاجية، الذى عقد فى الأقصر فى الفترة من 23 إلى 25 يناير الجارى، بحضور 25 سفيرًا إفريقيًا.. إذ تتولى الهيئة نقل التجارب الصحية الناجحة للأشقاء الأفارقة.





وأضاف السبكى، فى بيان له اليوم الأربعاء عقب ختام فعاليات المؤتمر، أن الهيئة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية تتولى تنشيط الدبلوماسية الطبية، بالإضافة إلى إيفاد البعثات التدريبية والتعليمية فى المجالات الصحية المختلفة، بالإضافة إلى إيفاد القوافل الطبية فى مختلف التخصصات الطبية.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى أنه سيتم التواصل مع الأشقاء الأفارقة لنقل تجربة التغطية الصحية الشاملة الممثلة فى منظومة التأمين الصحى الشامل إلى دول إفريقيا، مشيرًا إلى أن ملف السياحة العلاجية من الملفات الهامة التى سنوليها اهتمامًا كبيرًا خصوصًا الوافدين القادمين من إفريقيا للعلاج من خلال تيسير إجراءات الدخول للمستشفيات وتقديم خدمات طبية تتسق مع المعايير العالمية إلى جانب المميزات التنافسية ضمن برنامج نرعاك فى مصر الخاصة بخدمات السياحة العلاجية بالإضافة إلى تنشيط الاستثمارات الصحية فى إفريقيا والتوسع فى تقديم خدمات التلى ميدسين.

وأضاف أنه سيتم توفير آليات محددة بالتعاون مع الجهات المعنية لنقل كافة سبل الاستفادة من تطبيق المبادرات الصحية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه بهدف الإصلاح الصحى الشامل، لافتًا إلى أنه سيتم عمل لجان مشتركة مع وكالة الشراكة من أجل التنمية لمتابعة تنفيذ كل ما جاء من مقترحات خلال المؤتمر وكذلك مقترحات السفراء الأفارقة موجهًا الشكر لشركة إيفا فارما على رعايتها للمؤتمر.

ومن جانبه، أكد السفير محمد خليل، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، أهمية تعريف سفراء القارة الأفريقية بالتجارب الصحية الناجحة، وفتح الباب أمام نقل الخبرات المصرية للدول الأخرى، بما يعزز من العلاقات المصرية الأفريقية فى هذا المجال، وهو ما يأتى على رأس أولويات الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى الدول الإفريقية فى مجال الرعاية الصحية، وبخاصة فى ظل التحديات الأخيرة الناجمة عن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد الذى عزز من ضرورة الارتقاء بالبنية التحتية للرعاية الصحية فى مختلف دول العالم وبخاصة فى إفريقيا.

من جانبهم، أعرب سفراء الدول الأفريقية المشاركين فى فعاليات المؤتمر وكذلك الفاعليات التى صاحبته على مدار اليومين الماضيين، عن انبهارهم لما شاهدوه من طفرة كبيرة حققتها مصر فى مجال الرعاية الصحية، وأشادوا بمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد الذى أطلقته مصر وبالنقلة النوعية التى سيحدثها هذا المشروع القومى العملاق فى مجال الرعاية الصحية فى مصر، خصوصًا بعد اكتماله، كما أعربوا عن تطلعهم للاستفادة من الخبرة المصرية فى تنفيذ هذا المشروع القومى ونقل الخبرة المصرية فى هذا السياق إلى دولهم، كما أكدوا على تقديرهم لما تقدمه مصر من دعم للدول الإفريقية، خاصةً من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وثقتهم فى ريادة مصر إقليميًا ودوليًا فى شتى المجالات.