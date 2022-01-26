الرعاية الصحية: نجاح 5 منشآت بالأقصر فى اجتياز معايير التسجيل القومية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الأربعاء عن تسجيل 5 منشآت صحية جديدة تابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، أول محافظات الصعيد، تطبيقًا لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، لاجتيازهم كل معايير التسجيل القومية المعترف بها دوليًا، والذى يضمن بدوره تأهيل المنشأة للاعتماد ويعكس تقديمها أفضل الخدمات الطبية للمرضى بأعلى معايير الجودة العالمية.





وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن المنشآت الصحية التى نجحت فى اجتياز الشروط والمعايير الموضوعة للتسجيل، شملت وحدات طب أسرة "نجع أحمد سعيد، أبو طربوش، الشغب، الزمامى"، إضافة إلى مركز طب أسرة "العوامية" بمحافظة الأقصر.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن المنشآت الصحية التى نجحت فى اجتياز الشروط والمعايير الموضوعة للتسجيل، شملت وحدات طب أسرة "نجع أحمد سعيد، أبو طربوش، الشغب، الزمامى"، إضافة إلى مركز طب أسرة "العوامية" بمحافظة الأقصر.

وتابع بيان الهيئة، تقدم المراكز والوحدات الصحية خدمات الرعاية الصحية الأولية والأساسية للمرضى، وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، وتشمل خدمات "الطوارئ، الباطنة، النساء، الأطفال، الأسنان، رعاية الحوامل، طب الأسرة، التطعيمات، تنظيم الأسرة، الصيدلية، المعمل"، إضافة إلى خدمات الرعاية الطبية وأماكن علاج كبار السن، وغيرها من الخدمات الصحية الأولية والتى تمثل حوالى 80% من احتياجات الفرد الصحية.

واستكمل بيان الهيئة "تعمل المراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة بنظام عمل مميكن، يضمن سهولة تقديم الخدمات الصحية، وتيسير حصول المواطنين عليها، لافتًا إلى أنها أيضًا تعمل بنظام وحدات الجيل الثانى والثالث من مستويات الرعاية الصحية، والتى تدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بُعد، كما تدعم تطبيقات تقييم الأطقم الطبية والإدارية، من خلال متلقى الخدمة بواسطة ماكينات استطلاع الرأى المتطورة، بالإضافة إلى امتياز الصيدليات بنظام مميكن يضمن توافر الأدوية باستمرار داخل المنشأة الصحية".

ولفت البيان إلى أن عدد المنشآت الصحية التى تم تسجيلها بمحافظة الأقصر حتى الآن، والتى بلغت 39 منشأة صحية تم تسجيلها لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مؤكدًا أن نجاح التسجيل هو أول خطوات اعتماد تلك المنشآت، وضمان تقديمها خدمات صحية ذات جودة عالية تتواكب مع آخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية، بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات هيئة الرعاية الصحية ومشروع التأمين الصحى الشامل الجديد.

ووجه الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، التهنئة والشكر لجميع العاملين بالوحدات والمراكز الصحية الخمس سالفة الذكر بمحافظات الأقصر، مثمنًا مجهوداتهم وعطائهم المستمر الذى أسهم فى الوصول إلى التسجيل كأحد شروط الانضمام والتأهيل لتقديم الخدمات الصحية، وهو ما يعكس جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بأفضل جودة عالمية.

وأكد أن القيادة السياسية تولى منظومة التأمين الصحى الشامل اهتمامًا ودعما كبيرًا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائمًا ما يوجه بتوفير الخدمات الصحية للمنتفع بأعلى معايير الجودة، التى تحقق الرضاء الكامل عنها من جانب المنتفع، وعلى أن الجودة حجر الزاوية لتوفير خدمات علاجية بجودة عالمية.

يشار إلى أن تسجيل المنشآت الطبية التابعة للهيئة، واستيفاؤها للمعايير القومية لجودة الخدمات الصحية، يعنى مطابقتها للاشتراطات الأساسية، ومتطلبات السلامة الوطنية، والمتطلبات الأساسية للجودة، والدليل التشغيلى للمنشأة، ومعايير سلامة وأمان المريض، والتى تضمن الرعاية الصحية المتكاملة والمميزة التى ترتكز على المريض طبقًا للمعايير العالمية المعتمدة، وتؤسس للثقافة المستدامة للسلامة ومنهجية التحسين المستمر، كما تدعم برنامج رفع كفاءة التشغيل وجودة مخرجات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى بالمنشآت، ومواكبتها للتطورات المتسارعة فى خدمات الرعاية الصحية عالميًا.