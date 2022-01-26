هيئة قضايا الدولة ناعية ياسر رزق: كان غيورا على بلده

جدة - نرمين السيد - نعت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين مصطفى فتحى وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشارى الهيئة الكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق الذى وافته المنية اليوم الأربعاء.





وأكدت "قضايا الدولة" أن مصر فقدت قامة صحفية كبيرة وكان رحمة الله عليه غيوراً على بلده يزود عنها بقلمه كالمقاتل فى ساحة القتال، مدافعا عنها ضد أعداء الوطن، معربين عن عميق الحزن والأسى برحيله وداعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

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