جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الخميس، باردا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء، مائلا للبرودة فى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، بينما يكون الطقس شديدة البرودة ليلا ويصل إلى حد الصقيع على كافة الأنحاء.





وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهناك أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متُقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ووسط سيناء على فترات مُتقطعة ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات مُتقطعة. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 15 06

الإسكندرية 15 09

وادى النطرون 14 08

طنطا 15 07

شبين الكوم 15 07

دمنهور 15 07

بلطيم 15 08

مطروح 13 08

السلوم 15 08

سيوة 14 03

بورسعيد 15 08

دمياط 15 08

الزقازيق 15 08

المنصورة 14 08

الإسماعيلية 15 08

السويس 15 08

العريش 15 08

رفح 15 08

رأس سدر 15 08

نخل 12 01

نويبع 16 11

طابا 15 10

كاترين 05 03-

الطور 16 10

شرم الشيخ 17 11

الغردقة 16 11

مرسى علم 18 10

الفيوم 15 04

بنى سويف 15 04

المنيا 14 03

أسيوط 14 03

سوهاج 15 04

قنا 15 05

الأقصر 16 06

أسوان 17 07

ادفو 17 07

أبوسمبل 17 07

الوادى الجديد 15 05

شلاتين 17 10

ابو رماد 18 10

حلايب 18 11

رأس حدربة 17 10

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- برودة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الغد والظواهر الجوية (بيان بالدرجات) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.