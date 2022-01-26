عاجل- تقرير حكومى جديد حول الوضع الوبائى لكورونا

جدة - نرمين السيد - استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، تقريراً من وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، حول الحالة الوبائية بمصر.





وتناول التقرير، مستجدات موقف المتحور "أوميكرون" من واقع أحدث الدراسات العالمية، والحالة الوبائية فى مصر من حيث معدل الإصابات الأسبوعى، والموقف الحالى لحركة الإشغال فى مستشفيات الفرز والعزل، والموقف الحالى لتعاقد وتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا، منوهاً إلى أنه تم إصدار النسخة السابعة من بروتوكول العلاج فى يناير 2022، والتى تم فيها إدخال عقار "المولنيبيرافير"، وتوسيع استخدام عقاقير "المونوكلونال".

وأوضح الوزير أن إجمالى ما تم توريده من لقاحات "استرازينيكا"، و"ساينوفاك"، و"ساينوفارم"، و"جونسون آند جونسون"، و"سبوتنيك"، و"فايزر بيونتيك"، و"موديرنا" بلغ 136.024.630 جرعة.

واستعرض الوزير، معدل التطعيم دولياً خلال شهر يناير 2022، والموقف التنفيذى للتطعيم فى مصر، منوهاً إلى أن إجمالى من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 37.037.521 جرعة، فيما بلغت الجرعة الثانية 25.202.302 جرعة، وبلغ إجمالى الجرعات المستهلكة التى تم التطعيم بها حتى الآن 62.819.935 جرعة، مشيراً إلى أن هناك نحو 73.204.695 جرعة متاحة.

وتناول الوزير بالشرح بياناً يوضح نسب التطعيم بمصر، بما فى ذلك نسبة تطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة والتى بلغت 168.143 جرعة أولى، و72.920 جرعة ثانية، ونسبة تطعيم الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة والتى بلغت 1.066.181 جرعة أولى و546.736 جرعة ثانية، فيما بلغ إجمالى الذين تلقوا اللقاح من خلال مقرات الأحزاب 4.442.881 مواطن.

وفى سياق متصل، استعرض الوزير موقف التعاقد لتوفير عقار "باكسلوفيد" و"إيفوشيلد"، وعقار "المولنيبيرافير" وتصنيعه محلياً، لافتاً إلى أن عقار "باكسلوفيد" من إنتاج شركة "فايزر"، وحصل على موافقة الاستخدام الطارئ من إدارة الأغذية والادوية الأمريكية وهيئة الدواء الأوروبية، حيث أنهت مصر التعاقد مع الشركة المنتجة للحصول على جرعات تكفى لعلاج 20 ألف شخص بصفة مبدئية خلال الأسابيع القادمة.

وفيما يخص عقار "إيفوشيلد"، أشار الوزير إلى أنه من إنتاج شركة أسترازينيكا، وتعاقدت مصر على توريد جرعات منه تكفى لعلاج 50 ألف شخص، والمتوقع وصوله خلال اليومين المقبلين، أما عقار "المولنيبيرافير" فهو من إنتاج شركة ميرك، وحصل على موافقة الاستخدام الطارئ من إدارة الاغذية والادوية الأمريكية وهيئة الدواء الأوروبية، ونجحت مصر فى التعاقد على جرعات منه من خلال منظمة "اليونيسيف" بالإضافة إلى الإنتاج المحلى، والذى منح رخص الاستخدام الطارئ والإنتاج المحلى، وانتهت عدة شركات وطنية من تصنيعه.