الاهرام تستقبل وزير الإعلام والثقافة والسياحة بدولة نيجيريا والوفد المرافق له

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة، صباح اليوم، السيد (Lai Mohamed) لاي محمد وزير الإعلام والثقافة والسياحة بدولة نيجيريا والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارته الحالية لمصر.
وقد حرص الوزير النيجيري على زيارة منطقة الأهرامات، بالرغم من سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، حيث أعرب عن شغفه برؤية الأهرامات الثلاثة و التي يعتبرها أحد أعظم الأماكن الأثرية في العالم، وأشهر معالم مصر السياحية.
وكان في استقبالهم، الأستاذ أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، حيث رحب بهم واصطحبهم في جولة داخل المنطقة الأثرية شملت الهرم الأكبر ومنطقتي تمثال أبو الهول والبانوراما، وأشار مدير عام آثار الهرم إلى حرص وزير الإعلام و الثقافة و السياحة النيجري و الوفد المرافق له، على دخول هرم الملك خفرع و زيارته من الداخل، كما استمعوا إلى شرح عن تاريخ المنطقة الأثرية وعظمة بناء الأهرامات.
وفي نهاية الزيارة، أعرب الوزير والوفد المرافق له عن سعادتهم واستمتاعهم بزيارة الأهرامات وما شاهدوه من عظمة بناءها و إعجاز نحت تمثال أبو الهول، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية لتسجيل زيارتهم.
يجدر الإشارة إلى أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، كان قد التقي بوزير الإعلام و الثقافة و السياحة النيجيري أمس، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار، و الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الترويج السياحي، وإدارة المتاحف والمواقع الأثرية والمنشآت الفندقية، فضلا عن مجالات الضيافة وتدريب العاملين بالقطاع السياحي.
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