انتشار أمني لرجال الشرطة في الشوارع لمواجهة الطقس السيئ ومساعدة المواطنين (صور)

انطلاقاً من الدور المجتمعى لوزارة الداخلية والهادف نحو تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للمواطنين ولاسيما فى المواقف الطارئة.. فقد واصل رجال الشرطة جهودهم فى مساعدة المواطنين لمواجهة موجة الطقس السيئ التى شهدتها بعض المحافظات ، حيث تواجد رجال الشرطة بكافة الشوارع والميادين لتسيير حركة المرور وتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين.. وسط تواجد مكثف للقيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار.
وقد قامت الأجهزة الأمنية بتكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق فى المحافظات التى تعرضت لموجة الطقس السيئ ، ونشر سيارات الإغاثة والدفع الرباعى لمساعدة المواطنين من قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق.. إضافة إلى نشر الأوناش المرورية لرفع أى معوقات مرورية إلى جانب مساهمة قوات الحماية المدنية فى إزالة تجمعات المياه.
كما تم رفع درجة الإستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز كافة المعدات والأطقم والقوات اللازمة للمساهمة فى الحد من آثار الأمطار .. وتقديم المساعدة للمواطنين والتدخل الفورى فى كافة المواقف الطارئة .
ولقد كان للتواجد الفعال لرجال الشرطة بالغ الأثر فى الحد من تداعيات الأمطار ومساعدة الموطنين فى الوصول إلى منازلهم سالمين.. الأمر الذى لاقى إستحساناً ورضاً المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لتلك الجهود الأمنية.
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