موسيماني يعلن قائمة الأهلي أمام سموحة.. عودة القوة الضاربة افشه وتاو والشحات

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التي تخوض مباراة سموحة غدا الخميس في إطار الجولة الرابعة من منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وضمت قائمة الفريق كلا من: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ومحمود وحيد ومحمد أشرف ومحمد خليفة نصير، ومحمد مغربي وياسر إبراهيم ومحمد هاني وكريم فؤاد، وطاهر محمد طاهر ورامي ربيعة وأحمد أشرف، ومحمد فخري ومحمد مجدي أفشة ولويس ميكيسوني، وأحمد عبدالقادر وحسين الشحات ووليد سليمان وزياد طارق وأحمد سيد غريب، ومحمد ياسر وبيرسي تاو.

وكان الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق قد أكد على التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية وعمليات التعقيم المستمرة، إلى جانب المسحات التي يخضع لها الجهاز الفني والطبي واللاعبون وكافة منظومة الكرة بالنادي؛ من أجل الحفاظ على الجميع قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الختامي ظهر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وقبل انطلاقه عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة فنية للاعبين تحدث فيها عن بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة بالاستعداد لمواجهة سموحة غدا الخميس.

وبعد ذلك أدى اللاعبون تدريبات بدنية قوية تحت قيادة كابيللو رانجواجا، مدرب الأحمال، قبل أن يقوم بيتسو موسيماني بإجراء تقسيمة قوية بالكرة بين اللاعبين.

فيما أدى ثلاثي حراس مرمى الأهلي« علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء»، تدريبات متنوعة ومكثفة تحت قيادة يانكون ميشيل مدرب الحراس؛ بهدف التعامل مع مختلف المواقف خلال المباريات في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب للمنافسات المقبلة.

ويلعب الأهلي في كأس رابطة الأندية المحترفة ضمن المجموعة الثانية التي تضم أندية المقاولون العرب والجونة وسموحة والإسماعيلي والبنك الأهلي.