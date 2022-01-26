/675276/قائمة-الإسماعيلي-لمواجهة-المقاولون-العرب-بكأس-الرابطة

أعلن خوان براون المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب، في رابع جولات المجموعة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستضيف ذئاب المقاولون العرب نظيره الإسماعيلي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، عمر رضوان.

خط الدفاع: عصام صبحي، باهر المحمدي، محمد هاشم، محمد عمار، عبد الله جمعه، محمد دسوقي.

خط الوسط: محمود عبد العاطي دونجا، محمد عادل، محمد مخلوف، عماد حمدي، عمر الوحش، وجيه عبد الحكيم، عبد الرحمن مجدي، محمد عبد السميع، جان موريل، سايكو كونتيه.

خط الهجوم: كارميلو ألجازنزا، دييجو فرناندو.

ويواصل الإسماعيلي في صدارة المجموعة الثانية من بطولة كأس الرابطة، برصيد 5 نقاط، فيما يحل المقاولون العرب في المركز الثاني برصيد أربع نقاط.

نتيجة مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي، بنتيجة هدف لهدف، في لقاء جمع بين الفريقين في ثالث جولات المجموعة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

نجح الإسماعيلي من افتتاح سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 16 من عمر المباراة، عن طريق وجيه عبد الحكيم، من خلال كرة قطعت عن طريق سايكو كونتيه مررها إلى عبد الرحمن مجدي الذي مررها إلى كارميلو لتصل الكرة إلى وجيه عبد الحكيم يسار منطقة الجزاء ليسدد كرة تخترق شباك حارس مرمى البنك الأهلي.

حاول فريق البنك الأهلي في العديد من الفرص، من تعديل نتيجة المباراة، بعد هدف الدراويش المبكر في اللقاء، ولكن دفاعات ونظام الإسماعيليلة كانت بالمرصاد لفريق البنك.

العودة من أسامة فيصل

عاد أسامه فيصل في نتيجة المباراة بالتعادل الإيجابي بالهدف الأول لفريق البنك الأهلي، عن طريق أسامة فيصل، من خلال كرة طولية رائعة من وسط الملعب عن طريق محمد دبش إلى أسامة فيصل الذي انفرد بالمرمى من يمين منطقة الجزاء وسدد كرة بين قدمي حارس مرمى الإسماعيلي لتسكن الشباك.