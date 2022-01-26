/675277/التنمية-المحلية-تعلن-خريطة-أماكن-سقوط-الأمطار-بالمحافظات-وترفع-حالة-الطوارئ

كشفت وزارة التنمية المحلية عن تلقي اللواء محمود شعراوى، تقريراً اليوم الاربعاء، من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة تطورات الوضع في المحافظات بعد موجة الطقس السيء وسقوط الأمطار الغزيرة اليوم الأربعاء.

دوت الخليج

التقرير كشف تعرض محافظة القاهرة لسقوط أمطار متوسطة الى غزيرة على أغلب أحياء المحافظة مع وجود تراكمات خفيفة للمياه وتم التنسيق بين معدات الوحدات المحلية ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة لإزالة تراكمات المياه ، كما لا يوجد معوقات لحركة المرور على مستوى المحافظة.

وأكد وزير التنمية المحلية إن تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة كشف سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات الجيزة والإسكندرية والمنوفية وكفر الشيخ والبحيرة ومطروح والغربية والدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية وعدد آخر من محافظات الجمهورية مع وجود رياح متوسطة ، منوهاً إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات والوحدات المحلية للتدخل السريع والتعامل مع تجمعات الأمطار بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

تعطيل الدراسة

وأضاف شعراوي أنه تم تعطيل الدراسة بمحافظات الإسكندرية وكفر الشيخ حيث تم تعطيل الدراسة بإستثناء المدارس والمعاهد الأزهرية التى بها امتحانات، كما أشار التقرير أيضاً إلى انتشار معدات شفط المياه بالتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى طبقاً لخطة الإنتشار المعدة لمواجهة موجة الطقس المتوقعة.

رفع درجة الاستعداد القصوى

اللواء محمود شعراوي طالب كافة المحافظات بإستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى وسرعة أعمال شفط وسحب المياه بالمعدات بالاماكن المتراكم بها المياه مع ضرورة نزول رؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية بالمحافظات المتضرره من أحوال الطقس ، كما وجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بجميع المحافظات والتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتعاون مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء .

التنسيق المستمر بين كافة القطاعات الخدمية

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية باستمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات لسرعة التعامل مع أي طوارئ ، و طالب شعراوي المواطنين بضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط خوفاً من الرياح الشديدة التي يمكن أن تتعرض لها بعض المحافظات ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان .