مصطفى خاطر يتحدث لـ دوت الخليج عن فيلم تماسيح النيل: «أكبر تمساح هو خالد الصاوي»

/675278/مصطفى-خاطر-يتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-فيلم-تماسيح-النيل-أكبر-تمساح-هو-خالد-الصاوي

كان أمس العرض الخاص لفيلم «تماسيح النيل»، والفيلم من النوع الكوميدي وتم تصويرة في الأقصر وأسوان، وكان طاقم عمل الفيلم عدد من الفنانين منهم: مصطفى خاطر، خالد الصاوي، محمد جمعة، هنادي مهنا، حمدي الميرغني، محمد ثروت وغيرهم من النجوم.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل بعض أدوار الفنانين القائمين على الفيلم منهم الفنان مصطفى خاطر وذلك خلال السطور القادمة.

مصطفى خاطر عن دوره في تماسيح النيل

صرح الفنان مصطفى خاطر عن تفاصيل دوره في الفيلم قائلاً:”بعمل دور هشام اللول وهو نصاب بيطلع على مركب عشان ينفذ عملية فبيلاقي اتنين نصابين يعرفهم من زمان موجودين وبيحصل بينا كلاش وهو ده احداث الفيلم”.

انواع كتير من الدراما في فيلم تماسيح النيل

وعندما سُئل عن الفيلم قال:”الفيلم ميوزيكال وكوميدي ورومانسي واكشن وفيه انواع كتير من الدراما”.

الفنان مصطفى خاطر عن صعوبات الفيلم

وقال عن الصعوبات الي واجهته في الفيلم:”لا الحمد لله الفيلم كان مرن وكان كويس ومكنش فيه صعوبات كبيرة وكان اكبر صعوبة اننا نجمع الكاست ده وكلنا نتجمع في فيلم واحد وعشان هنسافر بيه وعشان هنسافر بكل المجموعة دي نمثل من غير ما يشوفوا باقي شغلهم”.

فريق عمل تماسيح النيل يلتزم بالأسكريبت

وعن الإلتزام بالإسكريبت قال:”طبعا لازم نلتزم بالاسكريبت لان دي سينما مش هزار بس كل ممثل ليه بصمة وممكن يقول افيه يعجبك و لكن في مخرج وفي مؤلف بنرجعلهم”.

أكبر تماسح الفيلم ومواقف طريفة خلف الكواليس

قال الفنان مصطفى خاطر:”اكبر تمساح تعبني في الفيلم الاستاذ خالد الصاوي كان قاعد في الأوضة اللي جنبي وكان بيتعلم بلايستيشن جديد وهو مش حريف اوي في البلايستيشن، وكريم عفيفي كان بيبوظله دراع البلايستيشن بتاعه فكان بيخسر، ولما عرف حزن جداً وبهدل كريم عفيفي وبهدلنا كلنا”.

و عن صعوبات الفيلم بوجه عام قال:”لا خالص كان ماشي بسلالة والانتاج كان موفرلنا كل الظروف”.

أعمال مصطفى خاطر الفترة السابقة

وعن أعمال الفترة السابقة قال:”مسرحية علي التس و مسرحية الحمد لله يا رب لاقت نجاح كبير هناك وصورنا أيام زيادة هناك وكانت تجربة حلوه جداً”.

أعماله الفترة الحالية

قال عن أعماله الفترة الحالية:”عندي مسلسل البيت بيتي مع كريم محمود عبد العزيز وانتاج شاهد الاصليه واخراج خالد مرعي وتأليف كنزو عبد الوهاب”.

وصرح أنه خار السباق الرمضاني.

تعليق مصطفى خاطر على أصحاب ولا أعز

قال عن فيلم أصحاب ولا أعز:”انا مشوفتش اصحاب ولا اعز وبشوف الفنانة منى ذكي نجمة كبيرة جداً وحاجة عظيمة جداً وبقولها متزعليش ممكن يكون في اراء ناس كتيرة غريبة، ومتزعليش كلنا بنحبك ومصر كلها بتحبك”.